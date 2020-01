I numeri del ceta e le tifoserie della politica di Michele Geraci

Il dibattito sul Ceta, l’accordo di libero scambio tra Unione europea e Canada, negli ultimi giorni ha animato uno scambio di vedute tra i due sottosegretari agli Esteri, Manlio Di Stefano e Ivan Scalfarotto, e parte della stampa. Le posizioni dei due membri del governo sono agli antipodi: Scalfarotto afferma: «Il Ceta va ratificato, perché all’Italia ha portato 438 milioni»; mentre Di Stefano dice: «Non si sa se porta benefici sul commercio, ma ci toglie sovranità sulla parte investimenti, quindi non lo approveremo mai». Quando si difende l’interesse nazionale, bisogna metter da parte l’ideologia e basarsi solo sui fatti. L’econometria è una scienza complessa, guardiamo insieme i numeri che, invece, ci raccontano un’altra storia.

In teoria, secondo il classico testo di David Ricardo, il commercio estero potrebbe portare vantaggi a entrambe le nazioni coinvolte, anche indipendentemente da chi detiene surplus o deficit commerciale. Ripeto potrebbe, sotto certe ipotesi, che diamo per buone per adesso. Tuttavia, il commercio e gli accordi di libero scambio sono due cose ben diverse – spesso confuse da chi non ne comprende la differenza – e, cosa fondamentale, non esiste nessuna teoria economica a supporto della loro bontà, o meno, a priori. Si valuta caso per caso, senza preconcetti. A giorni terrò una lezione a Harvard e lì incontrerò il professor Dani Rodrik, massimo esperto, per discutere di tali temi.

In assenza di un’impalcatura teorica, i trattati di libero scambio, quello col Canada, così come quello con Giappone, Corea del Sud e altri, vanno quindi analizzati empiricamente, cioè si osservano i risultati e si prova a fare delle inferenze. Esercizio complicato, che richiede un’eccezionale dimestichezza con l’econometria e gestione di modelli a equilibrio globale; sono necessarie analisi di impatto o contro-fattuali che rispondano alla domanda: i risultati osservati sono migliori o peggiori di come sarebbero stati senza l’accordo?.

Tornando al Ceta, affermazioni del tipo: «Va bene perché l’export è aumentato», risultano tanto ovvie quanto inutili così come anche le più generiche: «Il Ceta va approvato perché le cose vanno meglio di prima». Ho rifatto due conti velocemente e posso confermare che, nonostante l’irrilevanza di quest’ultima affermazione, essa non è neppure vera. La verità e che le cose andavano meglio prima. Il Ceta è in atto dal settembre 2017 e si hanno a disposizione due anni di dati, fino al settembre 2019 che ho confrontato con i due anni precedenti, dal 2015 al 2017.

Negli ultimi due anni, quindi da quanto il Ceta è in vigore, l’export verso il Canada in effetti è cresciuto del 6,5% all’anno, circa i 400 milioni di cui parla Scalfarotto. Tuttavia, nei 2 anni precedenti, il nostro export verso il Canada era cresciuto del 6,7% all’anno, praticamente con trend immutato, nessun miglioramento. Le nostre importazioni dal Canada negli ultimi due anni sono invece aumentate del 3,2%, mentre in passato crescevano soltanto dell’1,7%. Di conseguenza la nostra bilancia commerciale che cresceva dell’11% prima del Ceta, dopo il Ceta cresce soltanto dell’8,7%. Quindi, c’è stato un peggioramento relativo della bilancia commerciale. Quindi, attenzione a entrambe le direzioni. Ma attenzione che neppure l’aumento delle importazioni è necessariamente motivo di preoccupazione. Siamo molto lontani dal «va approvato perché l’export cresce».