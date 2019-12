I numeri dell’industria globale e italiana Il segmento dell'alta gamma ha un tasso doppio sulla spinta di Cina e Giappone di Chiara Beghelli

Lady Gaga agli Oscar 2019 con il collier Tiffany da 30 milioni di dollari

3' di lettura

Non conchiglie, ma artigli di felino sono stati i primi gioielli indossati dagli esseri umani: la battaglia per il riconoscimento di primi monili della storia è stata vinta qualche anno fa da quelli rinvenuti nella grotta di Krapina, in Croazia, risalenti a 100mila anni fa, contro le collane di conchiglie perforate più giovani di 25mila anni trovate nella grotta di Blombos, dove il Sud Africa si affaccia sull’Oceano Indiano.

L’amore per i gioielli accompagna l’homo sapiens fin dalla sua comparsa sul pianeta, e a differenza di altre passioni o interessi non dà segni di volerci abbandonare. A decretarlo è stato anche il recente Worldwide Luxury Market Monitor di Bain & Co. e Altagamma: nel 2019 la categoria dei gioielli, al pari delle scarpe, ha registrato la crescita di vendite più spiccata del comparto Personal Luxury Goods, che comprende anche accessori, abbigliamento e orologi. Un aumento del 12% rispetto al 2018, per un giro d’affari di 21 miliardi di euro, spinto dalla crescente passione per l’alta gioielleria in Cina e Giappone e dalle collezioni maschili, segmento ancora di nicchia ma in veloce sviluppo. L’alto di gamma preso in considerazione nel report è solo una parte di un mercato globale che Euromonitor International stima per il 2019 pari a 365 miliardi di dollari, in aumento del 6,7% rispetto a un anno fa e a +21,7% sul 2016.

Le operazioni dell’anno

A confermare la vivacità di questo settore sono anche le operazioni finanziarie e i lanci di nuove collezioni che si sono susseguite negli ultimi mesi: il più recente è l’ingresso di Tiffany in Lvmh (si veda l’articolo a pagina 10), preceduto in settembre dal passaggio di Buccellati dal fondo cinese Gangtai a Richemont.

A maggio, l’arrivo nelle boutique Prada della prima linea di fine jewellery ha dato il via alla sequenza di esordi di marchi di moda nell’alta gioielleria, seguita da Gucci (che alle creazioni di Hortus Deliciarium ha dedicato anche una boutique a Parigi, si legga l’articolo a pagina 18) e Giorgio Armani, che ha presentato a Milano tre collezioni (che raccontiamo a pagina 16).

La fotografia dell’Italia

A confermare il buono stato del gioiello made in Italy anche sul fronte manifatturiero sono i dati relativi al primo semestre dell’anno pubblicati dal Centro studi di Confindustria Moda in collaborazione con Federorafi: fra gennaio e giugno l’industria orafa italiana ha registrato un aumento dell’export del 6,2%, a fronte di un calo delle importazioni del 10,5% rispetto al corrispondente periodo del 2018. Il saldo commerciale si è attestato a 2,4 miliardi di euro. La Svizzera è il primo Paese per valore di merce esportata, seguita dalla Francia (destinazione soprattutto del distretto piemontese) e dagli Emirati Arabi Uniti, in aumento del 18,5%. In forte crescita le esportazioni verso il Canada (+66%) e il Giappone (+24%, dato trainato dall’accordo di libero scambio con l’Ue entrato in vigore il 1° febbraio), mentre calano del 15,6% quelle verso la Gran Bretagna, settimo mercato di sbocco.