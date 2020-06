I numeri dei rifiuti: quelli speciali continuano ad aumentare La fotografia pre Covid-19 dell’Ispra del 2018 mostra come la piccola ripresa economica sembra abbia trascinato la produzione di rifiuti speciali. Ma ora la pandemia ci ha segnalato con forza la necessità di infrastrutture di gestione dei rifiuti solide e resilienti di Aldredo de Girolamo

La pandemia da Covid-19 in Italia sta piano piano lasciando spazio, tra paure e accortezze, al ritorno alla vita di tutti i giorni. Si torna così a fare i conti con temi importanti, come ad esempio la gestione dei rifiuti, che a causa della pandemia, rischiano un profondo mutamento, nei dati come nelle abitudini.

Ispra, L'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale del ministero dell'Ambiente, ha pubblicato il Rapporto sui rifiuti speciali in Italia, con riferimento ai dati del 2018. Uno studio, come sempre molto interessante, ma che ci parla di un mondo pre pandemia destinato a cambiare (e molto) quando arriveremo i dati 2020.



L'elemento più evidente del Rapporto è che la produzione di rifiuti speciali, prodotti quindi dal mondo economico e non dalle famiglie, continua ad aumentare. Nel 2018 siamo arrivati a 143,5 milioni di tonnellate, con un aumento del 3,3% sul 2017 (4,6 milioni di tonnellate in più), e del 6,4% sul 2016. Valori ben oltre l'inflazione, negativa nel 2016 e intorno al 1,2% nel 2017/2018. Superiori anche alle dinamiche del PIL, che ha oscillato in quegli anni con incrementi fra lo 0,9 e l'1,2%.

La piccola ripresa economica sembra abbia trascinato la produzione di rifiuti speciali. Per il disaccoppiamento fra ricchezza e rifiuti dovremo ancora attendere. Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti fissa un obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti speciali al 2020, pari al 10% per unità di PIL, obiettivo ancora distante.



Aumenta la produzione di tutti i tipi di rifiuti: quelli non pericolosi (+4,2 milioni di tonnellate) ma anche quelli pericolosi (+400.000 tonnellate). La produzione di rifiuti pericolosi ha superato la soglia dei 10 milioni di tonnellate nel 2018.