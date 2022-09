I numeri del ritorno di MG in Europa

Nel 2019 il marchio MG è tornato attivo nel Vecchio Continente con l'ambizione di rendere accessibile la mobilità elettrica. E, in soli 3 anni, MG è diventato il brand automobilistico con la più elevata crescita in Europa, dove sono stati presentati quattro modelli elettrificati con numeri di vendita davvero interessanti: 150mila unità vendute di cui 60mila da gennaio ad agosto 2022. Ma l'avanzata è costante e per stare al passo con il trend, MG entra nel segmento C (il più importante per il mercato Europeo) con una berlina 100% elettrica.

