I nuovi Cavalieri del Lavoro / Arnaldo MANINI – 1936 – Perugia – Industria, edilizia

È presidente e amministratore delegato di Manini Prefabbricati, azienda da lui fondata nel 1962 per la produzione di travetti in cemento oggi specializzata nella realizzazione di sistemi e strutture prefabbricate per l’edilizia. Tra le produzioni brevettate il “Manini Connect”, un sistema di monitoraggio in tempo reale per rilevare anomalie statiche e dinamiche causate da nubifragi, sismi o fenomeni ventosi e lo “Shaker sismico”, un sistema di diagnostica tellurica per edifici prefabbricati, largamente impiegato in aree a rischio sismico. Opera con quattro sedi produttive a Bastia Umbra, Perugia, Aprilia e Somaglia. Occupa circa 300 dipendenti.

