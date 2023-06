I nuovi Cavalieri del Lavoro / Carlo PESENTI – 1963 – Bergamo – Terziario, servizi finanziari

È dal 2014 consigliere delegato di Italmobiliare, holding famigliare di partecipazioni industriali di cui dal 2001 è stato direttore generale. Nel 2016, dopo la cessione di Italcementi, azienda di famiglia attiva nel settore cementiero, avvia la diversificazione del portafoglio di Italmobiliare con l'acquisizione di partecipazioni stabili per lo sviluppo di società manifatturiere, tra cui il 40% del Gruppo Tecnica, il 40% di Iseo Serrature, il 60% di Caffè Borbone e il 95% di Officine Profumo di Santa Maria Novella, società in cui è presente come amministratore. Oggi Italmobiliare è quotata nel segmento STAR di Borsa Italiana con una capitalizzazione di circa 1 miliardo di euro. È presente anche nel private equity con il fondo Clessidra. Occupa 45 dipendenti in Italmobiliare e 5.860 addetti attraverso le società partecipate.



