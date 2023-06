I nuovi Cavalieri del Lavoro / Enrico GRASSI – 1958 – Reggio Emilia – Industria meccatronica

È presidente di Elettric 80, da lui fondata nel 1980 come piccola impresa di cablaggio elettrico e oggi attiva nella meccatronica con la progettazione, produzione e messa in opera di logistica automatizzata per stabilimenti dei settori alimentare, bevande e carta. Tra i sistemi realizzati vi sono robot di palettizzazione, veicoli a guida laser e magazzini ad alta densità. Ha installato nel mondo oltre 2.000 sistemi robotizzati in circa 300 fabbriche integrate. Con una sede produttiva a Viano e 13 filiali tra Europa, Nord e Sud America, Australia, Asia e Medio Oriente ha un export del 90%. Conta 33 brevetti. Occupa 1.200 dipendenti. È tra i fondatori del polo tecnologico meccatronico dell'Emilia Romagna “ITS Maker”.

