I nuovi Cavalieri del Lavoro / Gregorio CHIORINO – 1945 – Biella – Industria metalmeccanica

È dal 1982 presidente e amministratore delegato di Chiorino, azienda di famiglia nata come conceria di cinghie in cuoio per l'industria tessile biellese e oggi leader nella produzione di nastri trasportatori e cinghie di trasmissione per i settori alimentare, meccanico, packaging, aeroportuale, tessile e movimentazione materiali. Attraverso investimenti in innovazione di processo ha ampliato la gamma dei prodotti con la realizzazione di nastri in resina plastica e di calandre. Oggi il Gruppo opera con uno stabilimento a Biella, con un centro di ricerca e sviluppo interno e 19 filiali estere con un export di circa l'80%. Sotto la sua guida i dipendenti sono aumentati da 136 a oltre mille.

