I nuovi Cavalieri del Lavoro / Iolanda RIOLO – 1967 – Palermo – Commercio, automobili

È amministratrice di quattro società concessionarie in Sicilia dei principali marchi automobilistici, tra cui Audi, Toyota, Volvo, Mercedes, Smart, Opel e Ducati per le due ruote. Nel 1995 entra nell'azienda di famiglia, allora concessionaria Volkswagen con 33 addetti. Nel 1999 ne assume la guida e avvia l'espansione acquisendo nuovi marchi e ampliando gli spazi espositivi e le officine per le attività di assistenza. Realizza così tra il 2002 e il 2008 il centro “Toyota city”, su un'area di 10.000 metri quadrati, il centro Mercedes, in un hangar di 5.000 metri quadrati e l'Audi Zentrum Palermo, in un hangar di 6.400 metri quadrati. Occupa 270 addetti.



