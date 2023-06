I nuovi Cavalieri del Lavoro / Maria Grazia CASSETTI – 1939 – Firenze – Artigianato orafo

È dal 1980 amministratore di Cassetti Gioielli, azienda fondata dal padre come laboratorio di argenteria sulla Costa dei Magnoli a Firenze e da lei sviluppata in una catena di gioiellerie con sette punti vendita in Italia. Fin dagli anni '50 promuove la realizzazione di creazioni in argento e cristallo e in argento e porcellana. Nel tempo affianca alla produzione e commercializzazione di produzioni a marchio proprio, la vendita di brand di alta orologeria e di gioielleria internazionale. Oggi l'azienda è articolata in tre divisioni e opera con un laboratorio di argenteria nel quale le creazioni sono rigorosamente rifinite a mano. Occupa circa 25 dipendenti.

