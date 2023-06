I nuovi Cavalieri del Lavoro / Roberto DANESI – 1943 – Roma – Industria alimentare

È dal 2000 presidente di Danesi Caffè, azienda di famiglia attiva nell'importazione, torrefazione ed esportazione del caffè. Nel 1970, quale direttore commerciale, ne avvia l'internazionalizzazione con la creazione di una rete di distribuzione in 16 paesi europei e l'apertura di uffici commerciali ad Atlanta, New York, Los Angeles e Miami. Oggi l'azienda è presente sul mercato con cinque linee di prodotto: macinato, in grani, monorigine, cialde e capsule. Lavora sulla filiera corta attraverso l’acquisto della materia prima direttamente da piccoli produttori nel Centro e Sud America e in Africa. Occupa 35 dipendenti.

8/26 10/26 Menu