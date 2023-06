I nuovi Cavalieri del Lavoro / Rosa Maria Luisa CASSATA – 1956 – Milano – Industria chimica

È dal 1999 amministratore delegato di Nuncas, azienda di famiglia specializzata nella realizzazione e commercializzazione di prodotti per la detergenza e la profumazione della casa. Ne ha sviluppato la produzione attraverso la creazione della linea di fragranze per l'ambiente “Compagnie di profumi” e l'inaugurazione della nuova sede produttiva di Settimo Milanese, dotata di un laboratorio di ricerca e sviluppo. Opera inoltre con uno stabilimento a Rho, una boutique a Milano e due filiali commerciali in Francia e Spagna. Con oltre 250 referenze, è presente nella grande distribuzione direttamente con i marchi Nuncas, Compagnia dei Profumi, Livax e Vittoria Verde. Occupa circa 60 dipendenti.

