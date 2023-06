I nuovi Cavalieri del Lavoro / Stefania TRIVA – 1964 – Brescia – Industria, dispositivi medici

È presidente e amministratore delegato di Copan Italia, azienda di famiglia leader nella produzione di tamponi per la batteriologia e di sistemi di prelievo e di conservazione per la biologia molecolare. Nel 2003 brevetta il tampone FLOQSwabs, in grado di assicurare l'80% di raccolta dei campioni biologici, oggi utilizzato a livello mondiale per la verifica della positività da Coronavirus e da altre epidemie. Con uno stabilimento a Brescia, due sedi produttive negli Stati Uniti e due filiali commerciali in Cina e in Giappone ha un export superiore al 90%. Produce ogni anno circa 1 miliardo di tamponi, 400 milioni di pipette e 10 milioni di sistemi di trasporto virali. Occupa 615 dipendenti.

