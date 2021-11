I nuovi fondotinta: trucco e skincare diventano un binomio inseparabile

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tutto comincia da un proverbio peruviano: la moda no incomoda. La traduzione più o meno suonerebbe così: “Ciò che è di moda non è mai scomodo”. Provate a ripeterlo mentre calzate sandali senza calze d'inverno o cercate d'infilare in una minibag tutto l'occorrente per una sera fuori. «Sono tante le cose che le persone sono disposte a fare per la moda», racconta Mario Testino ricordando com'è nato il ritratto che vedete in questa pagina. Lei è Carmen Kass, supertop degli anni Novanta e Duemila, protagonista di campagne famose e controverse. Lui è già, in quel momento, uno dei più apprezzati fotografi di moda. Insieme sono chiamati a interpretare non l'estetica di un abito, ma l'attrazione di smalti, ombretti, rossetti. Un ritratto della bellezza che ha solo il viso come spazio di immaginazione.

«L'idea fu quella di fare tutto il contrario di quel che si dovrebbe», continua Testino. Interpretare uno scatto beauty al contrario, facendo, uno per uno, tutti i “don't”, rompendo i tabù, intestardendosi a ripercorrere ogni azione controindicata. Non cominciare senza le unghie perfettamente asciutte, non toccare le labbra appena truccate, non fare smorfie... Carmen Kass, impeccabilmente truccata, esegue e Mario Testino immortala il gioco di cavalcare la contraddizione. Come se fosse un prisma poetico (e qui, non si può che sentire l'eco tanto ripetuto di Walt Whitman: “Mi contraddico? Sì, mi contraddico. Contengo moltitudini”). Ne nasce uno degli scatti di make-up più noti, citati ed efficaci nella comunicazione visiva: bellezza scomposta e composizione del colore, incarnato perfetto e imperfezione dell'espressione.

È una delle opere attualmente esposte nella galleria d'arte milanese 29 Arts In Progress , che s'intitola Mario Testino: Unfiltered. Il progetto è originale anche nella struttura, una sorta di staffetta temporale, sviluppata in due momenti distinti: a pochi giorni da quando si concluderà il primo appuntamento, il prossimo 27 novembre, ne inizierà subito un altro, il secondo, il 2 dicembre. Il tutto per completare un viaggio sfaccettato e multiforme, che attraverso l'obiettivo di Testino cambia anche il nostro modo di guardare.

Questo è il punto di partenza: lo sguardo. Come ci guardiamo e come ci guardano gli altri. Come ci rappresentiamo, allestiamo, mascheriamo per il mondo e come ci prendiamo cura nell'intimo. L'intero settore della cosmesi si muove lungo questo confine, la linea che separa (o unisce, a seconda dei punti di vista) dentro e fuori, identità e immagine. Ciò vale ancor più per i prodotti che lavorano sulla superficie, com'è il caso del trucco. Sempre più spesso la ricerca cromatica si accompagna alla presa in carico degli strati più profondi del derma: colore e cura sono diventati un binomio inseparabile. Il discorso diventa quasi scontato quando si parla di base e fondotinta. Prendiamo una formula come quella fluida e fondente di Phyto-Teint Nude di Sisley Paris .

Qui l'effetto seconda pelle punta ad assicurare un incarnato ultra-naturale e uniforme, ma in totale trasparenza. La grana dell'epidermide viene levigata, nutrita e illuminata, ma il risultato è impercettibile. Se torniamo al tema del confine, la distinzione fra immagine e realtà è superata a favore di una versione decisamente personale di realtà aumentata. Chi non vorrebbe mostrare il lato migliore (e migliorato) di sé? La tecnologia Micro-Fil consente di ridurre la densità combinando pigmenti di grande effetto a una texture leggera: su questo si fonda il premiato fondotinta liquido Armani/Beauty Luminous Silk, che corregge, uniforma e sublima l'incarnato, con una coprenza modulabile. Tutto dipende da quanto si vuole lasciar trasparire e quanto mimetizzare (e il discorso trascende la pelle). Torniamo però, per un attimo, al ritratto di Testino e alla capacità di rovesciare il tracciato del si-fa/non-si-fa. Quella che viene messa in gioco qui è un'altra distinzione importante: che cosa mettiamo a fuoco di noi stessi e qual è il punto di vista che sollecitiamo nei nostri interlocutori. L'assuefazione degli occhi è forse uno dei peggiori anestetici della consapevolezza. Un grande esperto di cinema come Gianni Canova, rettore dell'università Iulm, ci mette in guardia registrando questo semplice dato storico: «Nel Medioevo un uomo medio intercettava più o meno 40 immagini artificiali nel corso di una vita (qualche dipinto sulla volta delle cattedrali, le prime illustrazioni nelle pergamene...). Oggi uno qualunque di noi intercetta più o meno 600mila immagini artificiali al giorno. Un vero ingorgo visivo». Conservare la qualità e la curiosità dello sguardo è l'antidoto. Poi, è ovvio, ci sono dei correttivi. Parola che, riportata al mondo della cosmetica, diventa correttori. Ed ecco allora la perfetta fusione tra un trattamento occhi e un correttore, ovvero Skin Caviar Perfect Concealer di La Prairie . Ha un'estremità in metallo per massaggiare la zona perioculare e scivola sulla pelle restituendo luminosità e freschezza.