I nuovi gadget hi-tech investono sulla visione aumentata

Un dilemma quasi filosofico: parlando di televisori, che cosa si può definire “troppo grande”? Abbiamo assistito al passaggio da una risoluzione dello schermo da 4K a 8K, che però può essere pienamente apprezzata dall'occhio umano solo se si guarda la tv da una distanza così ravvicinata da andare contro ogni regola del buon senso, oppure se è davvero gigante. Così, sul mercato sono inevitabilmente comparsi schermi enormi (LG ne ha appena presentato uno da 325 pollici) che pongono due questioni: a) dove metterli e b) chi è disposto a vedere il proprio spazio domestico invaso da un mastodontico rettangolo nero che ricorda vagamente le scene di 2001: Odissea nello spazio.

L'azienda austriaca C Seed aveva previsto tutto questo molti anni fa e risolto il dilemma incorporando il televisore all'interno del pavimento. Premendo un pulsante si innalzava da terra una colonna nera e si apriva un display MicroLED. Poi, quando se ne aveva abbastanza, si poteva ripiegarlo e farlo sparire. Il progetto era il risultato di una collaborazione tra C Seed e Porsche ed era valso un Red Dot Design Award. Il principale difetto dei modelli era la mole di lavoro strutturale necessaria per installarli in salotto o su un mega yacht.

Ma adesso ecco a voi N1, una vera opera d'arte cinetica che starà lì, con il suo aspetto enigmatico, finché non deciderete di farla aprire e diventare un televisore da 103, 137 o 165 pollici. Il designer Stefan Pani ha creato un oggetto che non rivela la sua vera identità finché non viene attivato, infatti le giunture tra i pannelli - e il loro scopo - rimangono nascoste, spingendo gli spettatori a interrogarsi sulla sua natura. Quando è aperto, un sistema di calibrazione assicura che le “pieghe” tra i pannelli siano invisibili e la visione perfettamente uniforme. N1 potrebbe essere la risposta per chi vuole uno schermo grande in salotto e storce il naso al pensiero dello spazio che occuperebbe, ma necessita di essere un po' ridimensionato. Per ora è un colosso in lega di alluminio aeronautico che pesa oltre una tonnellata.

