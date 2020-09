I nuovi iPhone 12 sono in arrivo: cosa sappiamo su design e tecnologia La casa di Cupertino è al lavoro per il lancio dei nuovi smartphone, ma anche di un nuovo Watch e nuovi iPad di Biagio Simonetta

Apple record, vola a 2000mld dollari capitalizzazione

La casa di Cupertino è al lavoro per il lancio dei nuovi smartphone, ma anche di un nuovo Watch e nuovi iPad

3' di lettura

Arriva settembre ed è tempo di nuovi iPhone. O almeno questo ci dicono le tradizioni di Apple. La casa di Cupertino è al lavoro per il lancio dei nuovi smartphone, ma anche di un nuovo Watch e nuovi iPad. La data non è ancora certa, ma si sussurra che tutto potrebbe avvenire a ottobre. Un pizzico di ritardo dovuto alla pandemia, che ha rallentato il mondo intero. Ritardo che però non dovrebbe comprometterne i risultati. Almeno secondo Apple.



Stando a quanto scrive Bloomberg, infatti, il gigante californiano ha chiesto ai fornitori di costruire almeno 75 milioni di nuovi iPhone per la fine del 2020, più o meno in linea con il lancio dello scorso anno. Un segno che la domanda per il prodotto più importante dell'azienda sta reggendo nel bel mezzo di una emergenza globale.

Apple, prevede che le spedizioni di questi iPhone di nuova generazione potrebbero raggiungere gli 80 milioni di unità nel 2020.

Come saranno i nuovi iPhone

Arrivati a questo punto, la domanda più battuta non può che essere una: ma come saranno i nuovi iPhone. Le anticipazioni che girano in rete sono tante, e hanno in comune un fatto abbastanza scontato: di certo i nuovi “melafoni” disporranno di tecnologia 5G, e si chiameranno iPhone 12. Apple dovrebbe lanciare quattro nuovi modelli, con design simili e dimensioni dello schermo differenti. I quattro nuovi telefoni saranno suddivisi in due modelli base e due modelli di fascia alta (quindi Pro). Ma per la prima volta tutti saranno dotati di display Oled. I due iPhone “normali” potrebbero essere disponibili nelle dimensioni da 5,4 e 6,1 pollici, mentre le versioni Pro dovrebbero offrire display da 6,1 e 6,7 pollici. Quest'ultima dimensione, se confermata, farà di iPhone 12 Pro Max il più grande iPhone di sempre.

Tutti e quattro i nuovi modelli, inoltre, avranno un design aggiornato con bordi squadrati simili a quelli dell'ultimo iPad Pro. Bordi in acciaio inossidabile per la versione Pro, rispetto a quelli in alluminio delle varianti più economiche. Inoltre, la colorazione Midnight Green che ha caratterizzato la linea iPhone 11 Pro, dovrebbe essere sostituita da una dark blue.