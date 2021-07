I nuovi mutui per la casa pronti al sorpasso sulle surroghe

«Le condizioni di mercato sono incredibili e ogni giorno in più di attesa rischia di costare in futuro. Se consideriamo la possibilità di portarsi a casa un fisso all’1%, la sostanziale defiscalizzazione della prima casa e la detrazione fiscale concessa sugli interessi passivi in sede di dichiarazione dei redditi, si può davvero affermare che l’acquisto dell’abitazione tramite finanziamento sia un ottimo investimento - aggiunge Santarelli di Mutuionline -. A frenare gli italiani è una scarsa propensione a contrarre debiti. Se guardiamo alla Francia, per esempio, lo stock di mutui residenziali è quattro volte il nostro».

L’accesso al credito

Quello che invece resta cronicamente un po’ ingessato è l’accesso al credito da parte dei diversi profili professionali, una situazione mai cambiata nell’arco dei decenni: strada libera per i titolari di contratti a tempo indeterminato, la vecchia “busta paga stabile”; le briciole per autonomi, liberi professionisti e atipici. Una recente analisi di Kiron Partner, società di mediazione creditizia del gruppo Tecnocasa, ha disegnato il profilo dei mutuatari in Italia: per il 77,5% dei contratti si tratta di cittadini italiani, anche se cresce la quota stranieri (per il 13,2% europei, per il 9,4% immigrati extra-Ue). Per l’85,6% si tratta di lavoratori a tempo indeterminato o pensionati, solo l’8,7% per gli autonomi. Rispetto all’età, per il 33% si tratta di under 34, per il resto di soggetti con almeno 35 anni.

La difficoltà di accesso al credito per giovani e atipici dovrebbe parzialmente migliorare grazie al nuovo “mutuo giovani” contenuto nell’ultimo decreto Sostegni bis. Ora gli under 36 possono richiedere un finanziamento fino a 250mila euro, con una garanzia di Stato sulla quota capitale che può arrivare all’80%, per nuclei con un reddito Isee fino a 40mila euro, e si ferma invece al 50% se si supera la soglia reddituale.

«Naturalmente, non ci sono ancora statistiche su questa misura - conclude Santarelli -, ma senz’altro è un’ottima opportunità per consentire di ottenere il mutuo a profili difficilmente finanziabili».