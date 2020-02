I nuovi obblighi

Venendo ai nuovi obblighi, oltre alle spese sanitarie dovranno venire pagate – tra l'altro - con modalità tracciabili: le spese, quelle funebri, quelle per l'istruzione universitaria e di frequenza scolastica, nonché le spese per asili nido e i premi per le assicurazioni detraibili.

Non sfuggono alla stretta sulla tracciabilità le spese per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni e quelle per i canoni di locazione degli studenti universitari “fuori sede”, per gli addetti all'assistenza delle persone non autosufficienti per un importo non superiore a 2.100 euro.

Vanno pagate con mezzi tracciabili anche le spese per l'abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, le spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale. Infine, va detto che l'obbligo riguarda pure gli interessi passivi sul mutuo prima casa.