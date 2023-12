I nuovi profumi che riscaldano l’inverno

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Le temperature scendono ed è già iniziato il cambio del guardaroba, allo stesso modo occorre farlo anche con le fragranze. Messe da parte le note fresche e agrumate, si preferiscono note più calde e avvolgenti per riscaldare le giornate uggiose. Questa stagione vede l’arrivo di tante novità, profumi che ci trasportano in luoghi remoti, aggiungendo un tocco note esotiche al punto di farci sognare.

Tra le note distintive troviamo al primo posto la vaniglia: protagonista assoluta nelle fragranze, in grado di cambiare stile e dare intensità e calore secondo la piramide olfattiva. Mantengono sempre la posizione le note fiorite: rosa, fiori d’arancio, gelsomino, iris che si uniscono alle note intense come l’ambra, l’ylang ylang e il sandalo. New entry la pera per un twist spensierato, allegro e vivace. La pera cambia intensità secondo l’abbinamento, diventa fresca se mixata a note fruttate, più cremosa e avvolgente grazie a note floreali e vanigliate.

Loading...

Caldi e sensuali i profumi per l’inverno

Photogallery13 foto Visualizza

La dolcezza della pera

La pera è una nota olfattiva delicata e sottile ampiamente utilizzata in profumeria. Aggiunge un tocco di freschezza e dolcezza alle composizioni di profumi, è particolarmente apprezzata nelle fragranze femminili poiché i suoi profumi profumano di romanticismo ed eleganza. Le fragranze alla pera non conoscono stagione e possono essere indossate in ogni occasione per un tocco di freschezza sottile. Jo Malone ha appena lanciato English Pear & Sweet Pea, una fragranza floreale e leggera dove la pera succulenta si incontra con i delicati fiori color pastello dello Sweet Pea in un frutteto inglese illuminato dal sole. Creato con un estratto di frutto di pera naturale al 100%, ogni fragranza contiene l’equivalente di “one pear in every bottle”. Per il lancio è stato creato un flacone in vetro scanalato in limited edition. Una pera più intensa è quella di Cutie Pear di Palazzo Nobile by Valmont, creato da Sophie Vann Guillon. Una fragranza floreale fruttata che si apre con note fresche di pera e limone per giungere a un cuore di gelsomino, rosa e magnolia, che ci porta a una scia di muschio e ambra, creando un profumo duraturo e fresco. Blue Talisman di EX NIHILO Paris è il nuovo profumo della maison che quest’anno festeggia i 10 anni. Una fragranza ipnotica e complessa che trasmette un’energia spirituale grazie alla sottile freschezza della pera e del bergamotto, al twist dello zenzero, ammorbidita da note muschiate e ambrate.

La vaniglia, una nota sfaccettata

Perfetta per accompagnarci durante i primi freddi dato il suo calore avvolgente. Ci sono diverse varietà di vaniglia, è una delle essenze più inebrianti che la natura possa offrirci. Le migliori sono la vaniglia Bourbon e la vaniglia di Tahiti che si differenziano per l’intensità dell’aroma, in alcune più deciso, in altre più delicato. La vaniglia nei profumi rivela la sua doppia personalità, a seconda delle note a cui viene abbinata può lasciare un impronta più decisa, oppure morbida e dolce. Racchiude un potente trio di vaniglia, il nuovo Burberry Goddess Eau de Parfum. Il profumo si apre con un’infusione di vaniglia che dona tonalità legnose, al cuore sprigiona una vaniglia caviar dalla dolcezza intensa, alla base racchiude un’assoluta di vaniglia arricchita da una luminosa lavanda. A racchiuderlo un elegante flacone quadrato pensato per essere ricaricato. Un inno all’eleganza, l’ultimo profumo di Parfums de Marly, Althaïr che celebra la raffinatezza della vaniglia Bourbon. La vaniglia si fonde con note agrumate, spezie e legni nobili, in una sequenza di ingredienti che si rivelano uno dopo l’altro per una seduzione infinita. L’ultima creazione di Simone Andreoli è Vice Bomb, un’esplosione di desiderio e golosità dedicato all’esuberanza di Miami. Le note di apertura, amarena e caramello ci portano al cuore di una vaniglia cremosa esaltata dall’ylang ylang, nel sillage fava tonka, ambra e legni preziosi. Il naso Julien Rasquinet per Carioca Heart di Jusbox ha voluto esprimere la gioiosa sensazione della Bossa Nova. La fragranza si apre con le note fruttate di limone ananas e mango su un cuore denso di peonia e assoluta di rhum. Una sinfonia di vaniglia emerge in sottofondo, accompagnata da labdano e ambroxan. Un inno alla notte, Fiesta Habana di Cherigan, una fragranza avvolta in un turbinio di rum cubano e tabacco dolce, esaltata da una vaniglia che ci trasporta in paradisi lontani.

Note fruttate dolci e note fiorite

Fragranze delicate e sensuali, oppure dolci e golose, da sempre attraenti per il pubblico femminile, ma perfette anche per profumi da uomo. Pink me Up di Atelier des Ors è una fragranza che migliora l’umore. Il profumo svela la delicatezza dello champagne e il rossore della rosa centifolia. Le note floreali, fiori d’arancio e iris sono amplificate dal muschio. È un invito all’amore Gucci Guilty Elixir de Parfum Pour Femme e Pour Homme, i due profumi celebrano le firme olfattive di Gucci Guilty, intensificandone gli ingredienti più preziosi. In quello da donna spiccano le note di violetta e bergamotto, glicine, rosa e osmanto, mentre in quello da uomo troviamo i fiori d’arancio, nella testa e nel cuore, noce moscata, iris e osmanto, il sillage è vaniglia e patchouli. Creato da Giovanni Rancé, ceo e settima generazione della maison, Mathilde è una fragranza in grado di evocare un universo di emozioni attraverso un bouquet fruttato, floreale e legnoso che sprigiona note di mughetto arricchite da un accento vellutato di rosa e da un tocco caldo di vaniglia. All Of Me di Narciso Rodriguez è un profumo multisfaccettato che reinterpreta la femminilità per le nuove generazioni. La preziosa rosa centifolia si fonde con l’audace geranio bourbon, una nota solitamente riservata alle fragranze maschili. Nel cuore, un accordo di delicati muschi bianchi, l’iconica firma del naso. Sul fondo, il legno di sandalo e le note ambrate lasciano un sillage avvolgente. La nuova fragranza maschile di YSL Beauty MYSLF è un’espressione della mascolinità moderna. In testa, un accordo fresco di bergamotto, nel cuore un’assoluta di fiori d’arancio della Tunisia e nel sillage un accordo di legni sensuali e strutturati. A racchiuderlo un flacone, un monolite laccato nero con sfumature dove nel centro è incastonato l’iconico logo YSL Cassandre.