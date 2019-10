I nuovi profumi d’autunno sono intensi ed emozionanti

Concludiamo il capitolo con due maschili, Vert Fougère di Floris e Noir Gabardine di Laurent Mazzone. Quest'ultimo è come un abito scuro, elegante, mai fuori luogo, come se facesse parte del Dna di chi lo indossa e non fosse un involucro esterno. Scalda la pelle con note legnose, ambra, muschi, il tutto leggermente ammorbidito, come si conviene a un gentleman, da vaniglia e fava tonka.

Vert Fougère di Floris è invece decisamente e dichiaratamente verde. Un altro lato dell'essere lord, più vicino alla natura, come in una passeggiata al tramonto in un bosco in cui percepisci un vortice di odori dolceamari, freschi ma anche confortanti. Floris ha presentato questa novità non a Pitti Fragranze, come sarebbe stata tradizione, ma in un evento a parte. Silvio Levi, ceo di Calé, ha così motivato la decisione: «Non ho mai condiviso la chiusura di Pitti al pubblico: fino a due, tre anni fa è sempre stata aperta. Il mio obiettivo è di creare invece una community, soprattutto per l'Italia, per i negozianti italiani della profumeria artistica, e per stimolare la creatività del settore. Per quanto riguarda i visitatori, il mio scopo è diffondere la cultura della profumeria di nicchia e riscoprire l'emozionalità ad essa legata».



I nuovi gourmand: audaci, con brio

E cosa c'è di più vicino alle emozioni dei nuovi, irresistibili gourmand? Naughty Fruity di Mugler è audace nella combinazione di tabacco e prugna leggermente acerba, che si rivela riuscitissima nelle diverse sfaccettature dei due ingredienti, complementari nell'esaltarsi a vicenda. Anche L'Equivoco Stravagante della nuova linea di Ethos, Note d'Autore, è un gourmand adulto: il contrasto è tra i chicchi di caffè tostato e la trasparenza iniziale di gelsomino e bergamotto.



Caffè superstar anche in Vanille Café di Comptoir Sud Pacifique, energizzante come un doppio espresso ma anche vellutato come una crema fragrante. Il mix è splendidamente bilanciato e gradevolmente aromatico, non è affatto da picco glicemico. Caffè e vaniglia anche in Hugo Boss The Scent For Her Absolute, leggermente speziato e decisamente sensuale, la scelta giusta per una cena a lume di candela. In questo contesto, dove i gourmand si rivelano particolarmente civettuoli, è perfetto Good Girl di Carolina Herrera. Per una ragazza tutt'altro che good, è molto invitante: come resistere a cacao, fava tonka, mandorla, vaniglia e caffè? Un consiglio: quando lo proverete, non prendete decisioni affrettate, lasciatelo scaldare almeno mezz'ora sulla pelle prima di giudicarlo.



Infine, due gourmand che sono come carte d'imbarco per un altrove emozionale, quasi onirico: Arabians Tonka di Montale Paris ti avvolge e porta via con un potente turbine di oud nepalese, zucchero di canna, fava tonka, rosa bulgara, ambra e musk.

Concludiamo con il nuovissimo What About Pop di The House Of Oud, originale creazione del giovane naso Cristian Calabrò, sceglie le note di popcorn, caramello, vaniglia e crema di latte, bilanciati da ebano, vetiver, ambra e benzoino. Una fragranza come un rifugio, da regalarsi per godere appieno del prezioso “me time”, immersi nei ricordi e nella dolcezza.