I nuovi requisiti di professionalità degli esponenti dei fondi pensione L’introduzione di Iorp 2 ha modificato il panorama delle competenze che devono avere i soggetti che guidano gli strumenti di previdenza complementare di Paolo Pellegrini (*)

L’introduzione di Iorp 2 ha modificato il panorama delle competenze che devono avere i soggetti che guidano gli strumenti di previdenza complementare

3' di lettura

La materia dei requisiti di professionalità e onorabilità relativi ai soggetti apicali che operano nell'ambito del secondo pilastro di previdenza è oggi disciplinata dal decreto ministeriale DM 11 giugno 2020 n. 108, in vigore dal 19 settembre 2020, che sostituisce il precedente DM 79/2007. Il nuovo decreto ministeriale è stato emanato in conseguenza delle novità apportate nella normativa primaria di settore dal recepimento della direttiva comunitaria Iorp 2 e ai sensi del neointrodotto art. 5-sexies del d.lgs 252/2005.

In particolare il nuovo DM contempla, oltre ai componenti degli organi di amministrazione e controllo dei fondi negoziali e preesistenti con soggettività giuridica, anche il Responsabile (oggi per i soli fondi aperti e Pip), la figura del direttore generale per i soli fondi negoziali e preesistenti dotati di soggettività giuridica, le nuove funzioni fondamentali e detta i requisiti di onorabilità per gli organismi di rappresentanza di fondi aperti e dei c.d. fondi interni, per i quali ultimi, dovrà essere verificato esclusivamente il possesso dei requisiti di onorabilità e l'assenza di cause di sospensione. Requisiti di professionalità per le funzioni fondamentaliI requisiti di professionalità dei titolari delle funzioni fondamentali, interni o esterni, sono indicati all'art. 4 del DM 108/2020.

Leggi anche La trasparenza dei fondi pensione dopo la IORP2

Mentre la Funzione attuariale è affidata ad un attuario iscritto all'albo oppure ad un soggetto che ha esercitato la funzione attuariale per almeno un triennio in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione nei rami vita, per la funzione di gestione del rischio e funzione di revisione interna, è necessario valutare la conoscenza (acquisita attraverso gli studi, la formazione) e l'esperienza conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso e di durata complessiva di almeno un triennio. In particolare, il CdA prende in considerazione la conoscenza e l'esperienza posseduta in più di uno dei seguenti ambiti:1)regolamentazione del settore previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;2)assetti organizzativi e di governo dei fondi pensione o societari;3)gestione dei rischi (individuazione, misurazione, monitoraggio, gestione e segnalazione periodica) nel settore previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;4)sistemi e attività di controllo interno;5)attività e prodotti previdenziali, bancari, finanziari, mobiliari o assicurativi.

Inoltre, l'Organo di amministrazione è chiamato a valutare se la conoscenza e l'esperienza di cui al punto precedente sono idonee rispetto a:1)i compiti inerenti al ruolo ricoperto dal soggetto interessato; 2)le caratteristiche del fondo pensione, in termini di organizzazione interna, nonché di dimensione, natura, portata e complessità delle sue attività.Norme transitorie. Il nuovo regolamento precisa che, per i soggetti in carica alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento (19 settembre 2020), la mancanza dei requisiti di professionalità introdotti con il DM 108/2020 e non previsti dalla normativa previgente non rileva per il mandato residuo.

Rilevano viceversa le situazioni impeditive, il venir meno dei requisiti di onorabilità, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di sospensione. I titolari di cariche che incorrano in circostanze non previste dalla normativa previgente sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al CdA.Una novità di rilievo riguarda i corsi professionalizzanti: essi infatti dovranno avere una durata almeno annuale e numero totale di ore di insegnamento non inferiore a 300. Va da sé che restano validi i corsi professionalizzanti avviati prima dell'entrata in vigore del DM 108/2020, dunque prima del 19 settembre 2020, di durata almeno semestrale e caratterizzati da un numero totale di ore di insegnamento non inferiore a 150. Essi restano dunque validi anche per cariche assunte dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento.