I nuovi trend dei pagamenti digitali: il boom del Buy Now Pay Later in Europa. Una soluzione apprezzata anche dai consumatori italiani

Buy Now Pay Later, un nuovo modo di fare acquisti

Il pagamento rappresenta un fattore chiave nella customer experience perché i clienti vogliono poter pagare i loro acquisti con il metodo di pagamento che preferiscono. Negli ultimi anni, il Buy Now Pay Later (BNPL) è diventata l'opzione di pagamento must-have in Europa. Una soluzione apprezzata anche dai consumatori italiani: da uno studio realizzato da Kantar x FLOA sugli ultimi trend di pagamento è infatti emerso come l'80% dei consumatori italiani che usano il BNPL sarebbe disposto a cambiare insegna se non potesse usufruirne come soluzione di pagamento. Il pagamento diventa quindi importante tanto quanto la brand awareness nella scelta di un retailer.

Se confrontiamo il 2022 e il 2021, il numero di utenti di BNPL è aumentato del 22%. Il segmento ha ancora un potenziale di crescita nel mercato italiano, dato che il 31% degli italiani (quasi uno su tre) utilizza questo metodo di pagamento in maniera occasionale.

Un nuovo partner per il mercato italiano

In un mercato italiano del BNPL dominato dalle app per lo shopping/marketplace, FLOA è un nuovo player che vuole cambiare l’esperienza di pagamento del BNPL a cui gli italiani sono abituati, offrendo loro una “customer journey” più semplice e fluida. Con l’innovazione tecnologica e la semplificazione della customer experience al centro della sua strategia, FLOA si adatta costantemente alle nuove abitudini di pagamento dei consumatori. Sia online sia in negozio, le soluzioni FLOA sono progettate per essere facili da usare per i clienti e rapide da integrare per gli esercenti.



