I pagamenti digitali raggiungono i volumi del transato in contanti

Non si ferma la crescita dei pagamenti digitali. Se gli anni del Covid (2020, 2021) hanno dato una spinta notevole sia all’ecommerce sia ai pagamenti con plastic card, questo slancio seppur a ritmo più lento non si è esaurito. Così, il bilancio del primo semestre del 2023 del transato dei pagamenti digitali si conferma in crescita (+13%) sullo stesso periodo dell’anno precedente raggiungendo i 206 miliardi di euro. Ma soprattutto i pagamenti digitali a fine anno potrebbero raggiungere un valore tra...