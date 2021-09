I pagamenti di Satispay si integrano nella piattaforma ecommerce di Shopify

1' di lettura

Parte dall’Italia e guarda ad altri mercati europei l’alleanza tra due degli attori più innovativi nell’ambito delle vendite e dei pagamenti online. Satispay e Shopify hanno siglato un’alleanza strategica che permette ai merchant italiani dell’azienda attiva a supporto dell’ecommerce a livello globale di integrare il sistema di pagamento mobile di Satispay all'interno di un'unica dashboard.

In questo modo il processo di accettazione dei pagamenti da parte del merchant diventa veloce e semplice anche per il consumatore finale. L'obiettivo comune è infatti quello di favorire lo sviluppo delle attività e-commerce delle imprese “Made in Italy” su Shopify, mettendo a loro disposizione gli strumenti utili per gestire il proprio business con estrema semplicità e facilità.



Grazie all'accordo, i merchant che hanno scelto la piattaforma di Shopify per il proprio store online potranno accettare pagamenti dalla community di oltre 1 milione e 800 mila utenti di Satispay nel mondo.

In Italia, nel 2020 gli utenti Satispay hanno effettuato oltre 31,1 milioni di transazioni per un valore totale dei pagamenti pari a 585 milioni di euro. Da parte sua Shopify ha più che raddoppiato le vetrine online.

Oltre a semplificare i pagamenti permettendo ai merchant Shopify anche di fidelizzare la clientela, contribuendo ad abbattere il tasso di abbandono del carrello, l'alleanza rappresenta un'occasione per i 160mila esercenti che utilizzano Satispay di adottare per il proprio business una strategia omnicanale offrendo la possibilità di creare rapidamente negozi online, da affiancare a quelli offline e di cogliere così le opportunità che derivano dall'ecommerce nel nostro Paese e su scala internazionale.