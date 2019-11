I pannelli fotovoltaici ora si affittano: risparmio in bolletta del 20%

L’impianto non diventerà di proprietà del cliente, ma questi – in qualsiasi momento lo voglia smantellare – potrà recedere dal contratto. Tutto sarà smontato a fronte di un rimborso del costo per le pratiche di allaccio al contatore.

Per capire meglio la convenienza di questa scelta, entriamo nel dettaglio di una simulazione concreta. Prendiamo il caso di un nucleo familiare, che viva con costanza nell’immobile e consumi elettricità a tutte le ore del giorno. Stimiamo una bolletta media di circa 150 euro al bimestre (prezzo calcolato sulla base dei dati dell’Autorità per l’Energia, non considerando Iva e accise o altre tasse fisse). Ipotizziamo che la casa abbia un tetto direzionato a Sud o Sud-Ovest o Sud-Est e che l’impianto sia correttamente dimensionato.

Un risparmio del 20%

Il cliente pagherà 0,11 €/kWh per ogni kWh ora prodotto dall’impianto. Se l’autoconsumo sarà intorno al 40% del totale di energia prodotta e se il prelievo da parte del gestore sarà di una percentuale inferiore e pari almeno alla metà della quota prodotta e immessa nella rete di giorno, quell’energia (che il cliente ha pagato a Green Genius) sarà rimborsata al cliente stesso tramite lo scambio sul posto per un valore fra 0,10 e 0,15 €/kWh. Tutte queste condizioni sommate potrebbero consentire – nel corso di un anno – di far risparmiare a chi sceglie il fotovoltaico in affitto circa il 20% della bolletta.

La verifica a ciò che afferma Green Genius la si può fare anche collegandosi al nuovo portale per l’autoconsumo lanciato dal Gse (proprio come aiuto al cliente che deve orientarsi sulla scelta del fotovoltaico). Utilizzando lo scenario “Tramite Esco”, cliccando sul link “vedi e modifica le ipotesi” e selezionando il “canone di produzione” basta mettere il valore proposto da Green Genius, il numero di anni di contratto (5, 10, 15, ecc.) e la simulazione mostra il vantaggio economico dell’affitto dell’impianto con canone di produzione.

Ad esempio, la simulazione su consumi di 3.500 kWh con impianto a Roma ben orientato e un canone di 11 centesimi, porta a un risparmio di 149 euro l’anno (calcolando le oscillazioni di consumo e la necessità di dover comunque prelevare dalla rete nazionale in alcune giornate in cui il fotovoltaico è meno performante) su una bolletta di circa 700 euro.