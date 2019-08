«I parchi divertimento sono strategici Servono garanzie statali sui crediti» «Ci vuole una vera politica industriale anche per i parchi permanenti». «Il settore genera 20mila posti di lavoro stabili, circa 60mila con l’indotto» di Laura Cavestri

4' di lettura

«Peppa Pig, la casa di Masha ma anche il “buco nero” delle montagne russe in picchiata verticale sono poli di attrazione turistica». Forse non meno di qualche media città d’arte. «Eppure, non esistiamo. Per questo servirebbe una vera politica industriale anche per i parchi divertimento e a tema. Un fondo di garanzia che aiutasse gli imprenditori “seri” a investire e normative che non ci moltiplichino la tassa rifiuti solo per la “colpa” di aver realizzato un parcheggio più ampio».

Per anni sulle montagne russe, per ricavi e investimenti, il presidente dell’Associazione dei parchi permanenti italiani ( e di Leolandia) Giuseppe Ira, è orgoglioso dei passi da gigante di un comparto economico che, con più di 230 strutture tra parchi tematici, acquatici e faunisticiin Italia, non è percepito come tale.

Presidente Ira, quali sono i numeri del settore?

Con un indotto stimato di 800 milioni di euro, che, oltre agli ingressi, comprende hotel, ristorazione, merchandising e altri servizi complementari, il settore dei parchi tematici, nel 2017, ha sviluppato un giro d’affari di 376 milioni di euro, in crescita del 4,4% rispetto all’anno precedente, a fronte di 18,4 milioni di ingressi venduti, e un tasso di incremento che sfiora il 10 per cento. Per l’occupazione, il settore genera 20mila posti di lavoro stabili, che arrivano a 60mila tra le assunzioni stagionali e l’indotto. Circa 1 milione solo i posti letto venduti in hotel nel corso dell’anno. In linea con quanto già avviene nei principali Paesi europei, anche in Italia si afferma la tendenza dei visitatori ad allungare il tempo medio di permanenza,abbinando la visita al soggiorno in hotel.

In particolare, cresce molto Leolandia – che è anche in cima alle Travelers’ Choice sui parchi di TripAdvisor – ed è un parco per i “piccoli”..