I Parchi tecnologici volano di sviluppo per i territori. A quali condizioni?

Da secoli siamo abituati a vivere in un'economia in cui più si consumano le risorse, meno ce ne saranno per il futuro. Oggi invece la nuova economia cambia il paradigma: più si utilizza la risorsa primaria, quella del sapere, e più se ne produce, sulla base dell'adagio per cui la conoscenza crea più conoscenza. Per questo il circolo virtuoso tra le fonti della conoscenza – università e centri di ricerca – e le aziende diventa cruciale per lo sviluppo dei territori e delle economie locali.



In questa logica i parchi tecnologici e scientifici, cui è stata dedicata una sessione nell'ambito del programma del Festival dell'economia di Trento, sono uno degli strumenti alla portata dei territori per innescare sviluppo, competenze e crescita economica: «Si tratta di trasformare l'innovazione in impatto», sottolinea Marco Baccanti, membro del Comitato scientifico di Trentino Sviluppo, l'istituzione che gestisce il progetto del Parco tecnologico trentino.

Finora declinato attorno ai due poli della meccatronica e di Progetto manifattura, focalizzato sulla sostenibilità, il Parco che si snoda tra Trento e Rovereto ha deciso di ampliare il proprio ambito d'azione, pur rimanendo concentrato su settori relativamente omogenei.

«Dovendo fare i conti con una realtà con una struttura industriale relativamente limitata rispetto ad altri territori, siamo partiti dal confronto con i centri di ricerca per poter concentrare le risorse su attività che potessero attrarre insediamenti produttivi», spiega Achille Spinelli, assessore allo Sviluppo economico, ricerca e lavoro della Provincia autonoma di Trento.

L'obiettivo è far fruttare al meglio i poco più di 300 milioni, di cui 280 milioni dall'ente pubblico, messi sul piatto della ricerca.