Carioca sbarca in Cina: partnership per vendere i pennarelli in 75mila negozi Annuciato al Ciie di Shanghai l’accordo, che consentirà alla società di Settimo Torinese di entrare in un vastissimo mercato grazie ai 75.000 punti vendita del gruppo cinese

2' di lettura

Carioca, la storica azienda di Settimo Torinese nota in tutto il mondo per i suoi pennarelli colorati, ha presentato al mercato cinese l'accordo con il partner cinese M&G, leader in Asia nel mondo della cancelleria con oltre 75 mila punti vendita. L'annuncio è avvenuto in occasione della seconda giornata del China International Import Expo (Ciie) di Shangai, la seconda edizione della manifestazione fieristica promossa dal Ministero del Commercio cinese.



«Grazie alla partnership con M&G abbiamo la possibilità di entrare nel mercato cinese e diventare un brand di riferimento anche nel far east. Per noi è entusiasmante avere al nostro fianco un partner di rilievo come M&G con il quale potenziare la nostra presenza internazionale presso mercati strategici come quello cinese.

L'accordo con M&G è un altro traguardo nel percorso di rilancio di un marchio iconico che abbiamo intrapreso soli quattro anni fa », afferma Enrico Toledo, Presidente e Amministratore Delegato di Carioca S.p.a.



M&G, quotata alla borsa di Shanghai con una capitalizzazione di mercato di 3,7 miliardi di euro e un fatturato di 1 miliardo di euro, offre a Carioca l'accesso alla rete dei suoi oltre 75.000 negozi tramite un accordo di distribuzione esclusiva e a lungo termine per il mercato cinese.

Il Presidente di M&G Chen Huxiong ha aggiunto: «Stiamo facendo del nostro meglio per soddisfare le esigenze dei consumatori cinesi che sono alla ricerca di una migliore qualità di vita. Oltre a innovare i nostri prodotti, migliorare la loro qualità e aggiornare i nostri canali di vendita, in M&G intendiamo accelerare le acquisizioni e le operazioni di mercato internazionali al fine di espandere il nostro portfolio e garantire una maggiore scelta per i consumatori cinesi. Siamo entusiasti di annunciare la nostra collaborazione con Carioca al Ciie. È una tappa fondamentale che sottolinea la rapida crescita di M&G nell'arco dei prossimi cinque anni».