I pescatori, il vertice e la guerra di immagine tra Conte e Renzi

L'incontro tra il premier Giuseppe Conte e il leader di Italia Viva Matteo Renzi, oltre a essere atteso per capire se questa crisi strisciante di fine anno troverà o meno una soluzione, si sta tingendo sempre più di giallo. Con tanto di dispetti e messaggi indiretti

2' di lettura

L'incontro tra il premier Giuseppe Conte e il leader di Italia Viva Matteo Renzi, oltre a essere atteso per capire se questa crisi strisciante di fine anno troverà o meno una soluzione, si sta tingendo sempre più di giallo. Con tanto di dispetti e messaggi indiretti. Previsto per martedì 15 dicembre all'ora di pranzo dopo gli incontri del giorno prima con le delegazioni del M5s e del Pd, è stato rimandato su richiesta di Italia Viva perché la capodelegazione al governo Teresa Bellanova era impegnata in una difficile due giorni a Bruxelles sui temi dell'agroalimentare. Un impegno che naturalmente il premier avrebbe dovuto conoscere ma che secondo Italia Viva non ha tenuto nel debito conto (e qui c'è la velata accusa di maleducazione). Slittato dunque alla mattina di oggi, 17 dicembre, è stato spostato dal premier alla serata (prima le 18, poi le 19, poi chissà…) per «impegni istituzionali». Solo a mattinata avanzata si è saputo il motivo.. il premier è volato a Bengasi assieme al ministro degli Esteri Luigi Di Maio per ripotare a casa i pescatori italiani bloccati in Libia da molte settimane.

La rivalità tra Renzi e Conte e la vicenda dei pescatori

E qui bisogna fare un passo indietro, perché in questa storia c'è anche la componente della «rivalità» tra premier ed ex premier e una neanche tanto sotterranea guerra di immagine. Nel discorso in Aula a Palazzo Madama del 9 dicembre scorso, discorso che ha aperto la crisi e l'avvio della verifica in corso, Renzi ha tra le tante altre cose puntato il dito contro il premier proprio per la questione dei pescatori italiani «sequestrati» in Libia.. «Quando pensiamo ai servizi segreti – ha detto l'ex premier rimproverando l'attuale di aver tenuto per sé la delega – mi lasci dire presidente che il 17 aprile del 2015 quando un peschereccio italiano fu bloccato dai libici e portato via nel giro di 6 ore l'allora presidente del Consiglio chiamò l'allora autorità delegata e mandammo la marina militare a riprendere quei quattro pescatori. Domani sono 101 giorni che 18 pescatori sono nelle mani dei libici senza che nessuno muova un dito per questo».

Oggi uno a zero per Conte in attesa della prossima tra i due duellanti

Ora, non ci azzardiamo neanche a pensare che la questione dei pescatori in Libia sia stata dimenticata dal premier e risolta solo ora, dopo le parole di Renzi in Aula. Ma certo la coincidenza con l'incontro programmato a Palazzo Chigi nello stesso giorno è impressionante. Bellanova aveva impegni istituzionali?. Anche il premier li ha, tanto da volare lui stesso in Libia per riportare per Natale alle loro famiglie i «sequestrati». Da notare che in questi casi il premier attende l'arrivo a Ciampino, non va di persona. Al «rivale» non resta che il riconoscimento: «La liberazione dei pescatori italiani in Libia è una notizia bellissima. Questi connazionali potranno passare il Natale in famiglia. Invito tutte le forze politiche a non fare polemiche e gioire insieme, almeno per oggi. Viva l'Italia», scrive su Facebook Renzi pensando forse anche un po' a se stesso.Uno a zero per Conte dopo che nei giorni scorsi Renzi ha giocato sempre nella parte avversa del campo, in attacco. In attesa della prossima mossa di questa lunga partita.