I pezzi unici di Viola’s Charme, dai bracciali ai ciondoli personalizzati Tutti in ottone forgiati e incisi a mano, sono oggi protagonisti della campagna pubblicitaria Giada Curti e nelle vetrine Coin di Paola Dezza

Bracciali e anelli in ottone cesellati a mano uno ad uno con frasi personalizzate perché possano fissare un momento particolare della vita o rappresentare un dono. L’idea di Alessandra Tosini quando ha creato il brand Viola’s charme è stata quella di creare un piano B alla sua vita fino a quel giorno. Un piano B che ha funzionato tanto che oggi i suoi bracciali sono esposti da Coin nei corner dedicati ai brand emergenti e indossati insieme agli abiti di Giada Curti per la prossima collezione estiva della stilista romana.

«Nel 2012 ho subito una operazione importante - racconta Alessandra, che ha la sindrome di Arnold Chiari e la siringomielia -, al risveglio il mio mondo era cambiato, non potevo fare più il lavoro per il quale avevo studiato, perito metallurgico. E in quei mesi per tornare alla vita ho riscoperto un hobby che era stata una grande passione: i bijoux. Da quell’amore unito alla mia mania della personalizzazione nascono i bracciali con le frasi».

I bracciali sono i primi oggetti personalizzati che Alessandra realizza con l’aiuto del nonno, che in cantina le fa da assistente mentre lei scolpisce, mentre il padre è il suo braccio destro nella scelta del materiale, di quelle lastre di ottone che vengono poi trasformate in gioielli.

«Adesso ho una mia piccola officina a Brescia - continua Alessandra - e per i materiali, conoscendo bene l’argomento, vado direttamente dai produttori».

La particolarità degli oggetti è data dallo spessore delle lastre di ottone scelte, che permettono di realizzare un bracciale meno delicato nella chiusura. Il bracciale una volta forgiato viene inciso a mano, con bulini o punzoni. La vibrazione dell’incisione di ogni singola lettera cambia ed è per questo che ogni oggetto è unico. Il tempo di realizzazione dipende dalla scritta, che va da una singola parola a intere frasi, anche celebri, o poesie.