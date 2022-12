I piaceri della vita: gli indirizzi di stile consigliati da Pierre-Louis Mascia

Guardando un programma sul canale Arte circa un recente ritrovamento archeologico, ho scoperto l'esistenza delle urne funerarie dell'Amazzonia: sono in ceramica dipinta, di una bellezza straordinaria. Pare che ce ne siano anche al museo Guimet di Parigi e voglio andarvi al più presto.

L’ultimo pasto che mi ha colpito

Nonostante sia passato del tempo, ricordo vividamente i piatti di Hélène Darroze, la grande chef francese dell'hotel Connaught di Londra. A Tolosa, dove vivo, quasi tutte le settimane vado a mangiare a Les Têtes d'Ail, il piccolo ristorante di un amico che ha una concezione del cibo affine alla mia. Propone una cucina semplice con ingredienti di stagione; francese, ma con ispirazioni da tutto il mondo, dal Giappone all'Italia. In questo periodo si trova in menu un delizioso cavolo ripieno.

Sgombro marinato, semi di pomodoro e olio di basilico, un piatto della chef Hélène Darroze

Nel mio frigo non manca mai

Un dessert di soia alla vaniglia. Se non c'è, siamo perduti.

La musica che ho scaricato di recente

Mata, l'ultimo album dell'artista britannica di origini tamil M.I.A: ha una grande energia, è perfetto per ballare a fine giornata. Mentre lavoro in atelier ascolto spesso Jordi Savall, bravissimo musicista spagnolo che suona strumenti antichi come la viola da gamba.

L'album “Mata”, di M.I.A.

I miei siti e le app preferite

Passo molto tempo su Etsy ed Ebay. Compro soprattutto materiale che può essermi utile per il mio lavoro, come vecchi tessuti o gioielli. Di recente ho acquistato delle foto in bianco e nero dipinte a mano che, negli anni Venti e Trenta del Novecento, venivano usate come cartoline.

Un luogo indimenticabile visitato di recente

Durante un progetto che ho curato a Roma, città che adoro, ho visitato gli archivi dei Costumi d'Arte Peruzzi, che mi hanno conquistato per la ricchezza e la qualità della collezione.

Se dovessi limitare lo shopping a un quartiere

Omotesando, a Tokyo. C'è un'ottima selezione di brand del mondo e tanti piccoli negozi di artigianato. C'è anche il museo Nezu, dove ammirare una bellissima collezione di ceramiche e provare la cerimonia del tè.

Il centro commerciale Tokyu Plaza nel quartiere Omotesando, a Tokyo

Il museo o la galleria che considero più interessante

Il museo Cluny di Parigi, dedicato all'arte medioevale. Ci si può vedere il bellissimo arazzo La dama e l’unicorno. Contrariamente all'idea che abbiamo del Medioevo come un periodo buio e austero, qui scopriamo che era anche pieno di colori.

Se non vivessi a Tolosa

Vivrei a Milano. Trovo che sia una città sorprendentemente romantica, di una bellezza nascosta da scoprire piano piano, camminando per certe stradine del centro dove, a pochi passi dalle zone più turistiche, non si incontra nessuno. Le altre città italiane sono sfacciate, Milano è discreta. Per questo mi piace.

Se non facessi ciò che faccio

Vorrei essere un monaco. Per vivere in un monastero, in una cella affacciata su un giardino, a pregare e magari dedicarmi alle miniature.