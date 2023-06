I piani di Atm, Gtt e Tper Bologna per convertire le flotte all’elettrico

Ascolta la versione audio dell'articolo

Atm Milano, Gtt Torino e Tper Bologna. Tre grandi aziende del trasporto pubblico locale mosse dallo stesso obiettivo: convertire all’elettrico le rispettive flotte di mezzi pubblici, eliminando per sempre i vecchi bus con i motori diesel. La trasformazione in senso ecologico del parco mezzi del Tpl italiano è sostenuta anche dal governo attraverso i fondi sia del Pnrr sia del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, che consentiranno agli enti locali di acquistare nei prossimi anni circa 8mila mezzi a basse e/o zero emissioni.

A Milano, il primo autobus elettrico acquistato da Atm (società controllata al 100% dal Comune) è entrato in servizio il 25 marzo 2018. Atm, che già oggi sviluppa il 70% di tutto il servizio di trasporto pubblico con energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, ha in circolazione oltre 170 bus elettrici su 11 linee: a fine anno la flotta arriverà a circa 250 e-bus. Entro il 2030 tutti i 1.200 bus di Atm saranno elettrici (100% della flotta). Tutto questo porterà a una riduzione del consumo di gasolio pari a 30 milioni di litri l’anno e delle emissioni di CO2 pari a 75mila tonnellate l’anno. L’impegno finanziario sostenuto da Atm è considerevole: circa 1,5 miliardi di euro per veicoli e infrastrutture, tra cui le postazioni evolute ad alto contenuto tecnologico per la ricarica rapida degli e-bus ai capolinea. Intanto si procede per step. Il Comune di Milano, grazie ai fondi del Pnrr (249 milioni), punta ad arrivare al 2026 con un totale di 510 bus elettrici.

A Torino la transizione green del trasporto pubblico locale è già una realtà: sono i numeri a dirlo. Grazie alle acquisizioni di nuovi bus elettrici iniziate nel 2018, Gtt (Gruppo torinese trasporti, società controllata al 100% dal Comune ) è impegnata in un importante balzo in avanti nella produzione di servizio a emissioni zero: attualmente sono 93 i bus elettrici presenti nella flotta di Gtt, su un totale di circa 710 mezzi destinati al servizio urbano/suburbano. Nel gennaio 2022 la società, con i fondi riservati dal Pnrr alla città di Torino, ha lanciato una gara per l’acquisto di bus esclusivamente a trazione elettrica, delle seguenti tipologie: 20 autobus elettrici lunghezza 8 metri circa; 135 autobus elettrici lunghezza 12 metri circa; 90 autobus elettrici lunghezza 18 metri circa. Tutti questi mezzi saranno progressivamente inseriti nelle linee urbane di Gtt. Inoltre, nel corso del 2023, al ritmo di 2/3 veicoli al mese, terminerà la consegna a Gtt dei primi 30 nuovi tram Hitachi (ultimi 2 a gennaio 2024), mentre gli ulteriori 40 tram arriveranno nei 20 mesi successivi e quindi nel 2024-25.

Anche la città di Bologna è un modello virtuso. In questo caso la strategia di Tper (principali azionisti: Regione Emilia-Romagna con il 46,13%; Comune di Bologna con il 30,11%; Città metropolitana di Bologna con il 18,79%) privilegia un energy-mix, in cui non è presente un’unica modalità perseguita, ma un mosaico di soluzioni, tutte ugualmente valide ed efficienti a seconda dei differenti profili di servizio e delle migliori tecnologie a disposizione in essi impiegabili. C’è l’elettrico, ma c’è anche l’idrogeno. Il progetto idrogeno a Bologna prevede l’acquisto di 127 autobus H2 entro giugno 2026, di cui 34 entro fine 2024, e la realizzazione delle relative infrastrutture di supporto per un investimento di oltre 90 milioni di euro di fondi Pnrr ottenuti dal Comune di Bologna. Il panorama della decarbonizzazione al 2030 vede un totale di 157 bus a idrogeno a cui si aggiungeranno 140 nuovi bus elettrici (filoviari e a batteria), per un totale di 297 ulteriori bus a trazione elettrica. Già oggi a Bologna circolano 82 veicoli a trazione elettrica.