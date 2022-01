I piani individuali archiviano il 2021 con una raccolta di 307 milioni

I punti chiave Le performance

Le società

I piani individuali di risparmio hanno chiuso in bellezza il 2021. Con una raccolta positiva per oltre 94 milioni a dicembre, i Pir hanno aggiunto l’ultimo tassello a un’annata che ha sugellato l’inversione di tendenza del settore che era ingessato dal 2019. Si tratta dell’ottavo risultato positivo consecutivo (in calo rispetto ai 173 milioni di novembre) e, sommando i dati elaborati da Assogestioni dei primi tre trimestri (-56 milioni) con le stime dell’Osservatorio mensile di Plus24 del quarto (...