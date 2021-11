I piani di Mr Atalanta: «Più negozi, la Borsa può attendere. La Juve? Puntiamo a salvarci»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Più marchi, più negozi. Per il gruppo di famiglia Antonio Percassi non ha dubbi: «Crescita interna per almeno due o tre anni, poi si vede». Così risponde ai private equity che gli propongono di entrare nel capitale, o alle banche d’affari che gli parlano di Ipo. «Non escludiamo nulla, ma non è questo il momento», chiarisce subito in questa intervista al Sole 24Ore con cui deroga alla consueta discrezione e accetta di parlare di business e naturalmente di calcio.

Con i vostri oltre 1.100 punti...