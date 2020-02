I piani di sviluppo degli aeroporti del Mezzogiorno sul Rapporto Sud del 14 febbraio Punta Raisi amplia la propria struttura, mentre Cagliari punta sul turismo. Napoli cresce con l’ampliamento dell’hub di Salerno

1' di lettura

Punta Raisi ha pronto un piano per ampliare la propria struttura. Lo scalo di Cagliari punta sul turismo. L’aeroporto di Napoli ha l’obiettivo di espandersi grazie alla pista del nuovo hub di Salerno. Lo sviluppo degli aeroporti del Mezzogiorno, con il dettaglio delle risorse stanziate per ogni singolo progetto, è il focus del Dorso Sud allegato al Sole24Ore del 14 febbraio in edicola con il quotidiano in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Intervista al ministro Provenzano e non solo

Tra le interviste in esclusiva su questo numero c’è quella a Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud e la Coesione sociale. Il ministro nel mese di marzo farà un tour nelle aree interne del Mezzogiorno: verrà presentato anche lo stanziamento a sostegno delle imprese. Sempre in esclusiva l’intervista a Ines Curella, amministratore delegato della Banca Sant’Angelo di Licata (Agrigento), che annuncia la «svolta digitale».

In Campania l’auto del futuro

Tra le inchieste presenti su Dorso Sud del 14 febbraio, c’è il progetto allo studio in Campania per la sperimentazione dell’auto senza guidatore e, sempre in Campania, gli investimenti del gruppo Gls a Napoli. Sotto la lente anche la ripresa del piano di bonifiche all’isola della Maddalena in Sardegna, nonché i piani logistici per il rilancio del porto di Taranto.