I piatti tipici della cucina lubianese

La cucina lubianese vanta tra i suoi piatti tipici la lingua di manzo bollita, le tagliatelle in brodo di manzo, la salsiccia carniolana, l’arrosto con sugo e gnocchi di pane e il bollito di coda di bue. Piatti, questi, che si possono assaggiare al ristorante Figovec, una delle trattorie più antiche di Lubiana, che ai suoi inizi fu luogo di incontro per carrettieri, dove si fermavano per riposare, gustare qualcosa di buono e dar da mangiare ai cavalli. Per chi predilige una cucina dal sapore internazionale un indirizzo degno di nota è As Aperitivo, locale ideato intorno a un albero di venerabile età.

