I piccoli si rinnovano e puntano al rilancio

I best-seller si rinnovano. Con un mercato messo in crisi ma non piegato dalla pandemia (nel 2020 gli scooter over 50 cc hanno segnato una flessione del 6,43% con 124.518 immatricolazioni), i principali costruttori hanno voluto “lucidare l’argenteria di casa”, cioè rinnovato i modelli maggiormente apprezzati dal pubblico. Come Piaggio, per esempio, che ha presentato la versione 2021 del suo best seller, il Beverly: il ruote alte (16 pollici all’anteriore) si è rinnovato ed è sempre più adatto a un utilizzo a 360 gradi, dal commuting urbano al turismo. Cambiano i cuori delle due versioni (300 hpe e 400 hpe S) con due nuovi motori Euro 5: entrambi sono monocilindrici 4 tempi, 4 valvole, con raffreddamento a liquido e iniezione elettronica; la potenza cresce: 25,8 cv per il 300, 35,4 cv per il 400, valori che li rendono adatti anche ai percorsi autostradali. I due Beverly hanno in comune la ciclistica, ma la versione 400 hpe adotta pneumatici più larghi per una maggior stabilità a velocità sostenute. Sui Beverly MY21 arriva il sistema keyless per avviare il motore (ma anche sbloccare sella, bloccasterzo e tappo del serbatoio) tenendo la chiave in tasca e una nuova strumentazione lcd con il Piaggio Mia per collegare lo smartphone.

Il 2021 è anche il 75° anniversario della Vespa: per celebrarlo Piaggio lancia la versione 75th, che sarà venduta solo nel 2021, nei modelli Primavera (nelle cilindrate 50, 125 e 150 cc) e Gts (125 e 300 cc), con una livrea esclusiva, finiture speciali, sella in nabuk grigio fumo e portapacchi cromato che ospita una borsa dedicata a forma di ruota da portare con sé dopo aver parcheggiato.

Anche Honda ha messo mano al suo best-seller, il maggiore della famiglia Sh, il 300: la versione 2021 cresce di cilindrata, passando da 279 a 330 cc, e prende il nome di Sh350i (a poco meno di 6mila euro) ed è Euro5. Con i cc in più crescono potenza (28,3 cv) e coppia (32 Nm), per una spinta più sostenuta su tutto l’arco di giri. Il nuovo Honda aumenta così l’attitudine ai viaggi in autostrada, visto anche che arriva a 134 km/h effettivi. I consumi restano ridotti: Honda dichiara 30 km/l (nel ciclo medio Wmtc) che, considerando il serbatoio da 9,1 litri, significano oltre 270 km di autonomia. Interessante la dotazione di serie: parabrezza e paramani, presa Usb di tipo C per ricaricare lo smartphone, cruscotto lcd sdoppiato, e Smart-Key che, oltre a permettere di avviare il motore senza chiave fisica e aprire/chiudere i vani, consente anche di gestire il bauletto da 35 litri.

Il 2021 è un anno importante per il Tmax (lo scooter Yamaha più venduto in Europa con oltre 300mila unità, antesignano dei maxi scooter di intonazione sportiva): compie 20 anni e li festeggia con la versione “20 anniversario”, disponibile online dal 31 marzo in sole 560 esemplari, cifra che ricorda la cilindrata del suo bicilindrico. Il Tmax 20 anniversario sfoggia fibra di carbonio con un disegno particolare, oltre a manopole e sella riscaldate, badge numerato e una livrea esclusiva Tech Graphite con cerchi in bronzo.

Anche da Taiwan si attendono novità interessanti: a fine primavera è atteso il Kymco Dt X360, scooter crossover progettato per la città ma anche per divertirsi su facili sterrati; monta un monocilindrico di 320 cc che eroga quasi 29 cavalli e il traction control disinseribile.