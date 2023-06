I più ricchi al mondo / Ellison, il fondatore di Oracle

Ellison è il fondatore e il maggiore azionista di Oracle, una società di database che ha registrato un fatturato di 42,4 miliardi di dollari al 31 maggio 2022. Oltre a possedere il 40% di Oracle (Austin, Texas), Ellison ha partecipazioni in Tesla, in una squadra di vela, nell’evento tennistico Indian Wells e in innumerevoli immobili, tra cui l’isola Lanai delle Hawaii. Il suo patrimonio è di 118 miliardi, 5° nella classifica dei più ricchi al mondo.

