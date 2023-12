I pm di Milano sequestrano il Cpr di via Corelli

Ascolta la versione audio dell'articolo

I pm di Milano Paolo Storari e Giovanna Cavalleri hanno disposto un sequestro impeditivo d’urgenza della società Martinina srl che gestiva il Cpr di via Corelli a Milano, già oggetto di ispezione nell’inchiesta, per frode e turbativa, della Gdf lo scorso primo dicembre, da cui era emerso che i migranti, tra le altre cose, non ricevevano cure e mangiavano cibo scaduto. Di fatto la Procura, con questo provvedimento, ha sequestrato il Centro di permanenza per i rimpatri. Il provvedimento, se verrà convalidato dal gip, porterà alla nomina di un amministratore giudiziario per gestire la struttura.

L’ispezione

Migranti con tumore al cervello o epilettici oppure con gravi problemi psichiatrici considerati «idonei alla vita della comunità ristretta» ma in realtà non sottoposti a visita medica. Ospiti senza un supporto psicologico e psichiatrico poiché il personale «non conosce» la «lingua» degli ospiti. E poi mancanza di medicinali, un presidio sanitario «gravemente deficitario» a cui si aggiungono, tra l’altro, camerate «sporche», bagni «in condizioni vergognose» e «cibo maleodorante, avariato (...) scaduto». A descrivere le condizioni del Cpr di via Corelli di Milano è stata la Procura nel decreto di ispezione video registrata, effettuata oggi assieme a perquisizioni e acquisizioni di documenti nella struttura che ospita stranieri senza un regolare documento di soggiorno o destinatari di un provvedimento di espulsione e in attesa di essere rimpatriati.

Gli indagati

La struttura è finita al centro di una inchiesta coordinata dai pm Giovanna Cavalleri e Paolo Storari con l’aggiunto Tiziana Siciliano, e condotta dalla Guardia di finanza, nella quale sono indagati la società Martinina srl, con sede in provincia di Salerno, e i suoi due amministratori di fatto e di diritto Alessandro Forlenza e Consiglia Caruso.