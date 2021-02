I poli tecnologici-digitali del centro Italia studiano alleanze per ottenere i fondi europei

Viaggia invece su un differente canale finanziario, quello statale gestito dal Mise, la partecipazione delle imprese del Centro a una serie di Accordi di innovazione recentemente autorizzati. Il progetto Vodafone per la rete di telefonia mobile riguarda il Lazio, oltre che la Puglia, e ha un ammontare di circa 12 milioni di cui 2,6 finanziati dal Mise.

Coinvolge i siti produttivi dell’Emilia Romagna invece il progetto di Nav System spa nel settore dell’efficientamento energetico degli edifici per 25,9 milioni di cui 9,1 coperti dal Mise. Sempre in Emilia-Romagna è programmato l’investimento di Rejoint srl nel settore delle scienze della vita (9,2 milioni di cui 3,7 milioni messi a disposizione dal ministero).

Nelle Marche si svilupperà il progetto di Hp Composites sui componenti in materiale rinforzato in fibra di carbonio (9,7 milioni di cui 2,2 di fonte Mise) e in Abruzzo, oltre che in Sardegna, quello di Proger spa per tecnologie “intelligenti” con un budget totale di 8,1 milioni di cui 2,2 di provenienza statale.