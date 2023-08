I ponti, i profumi e i trenini di Bourton-on-the-Water

Un'altra attrazione è Bourton-on-the-Water che sorge praticamente sul dorso del fiume Windrush su cui affacciano antiche case. I graziosi ponticelli le fanno meritare il soprannome di Piccola Venezia, la raccolta delle erbe e dei fiori nei prati circostanti ha sviluppato nel corso dei secoli l'arte della profumeria: pare che anche la Regina Elisabetta II se li facesse confezionare appositamente in questo villaggio (quasi sempre alla Cotswold Perfumery che si trova in Victoria Street) dove adesso i bambini si fanno portare soprattutto per visitare Birdland e avere la sensazione di ritrovarsi in un regno completamente alato in cui si compiono incontri ravvicinati con pappagalli, tucani, pinguini e numerosi altri uccelli assai esotici fatti convogliare qui dalle isole dell’Atlantico meridionale dal milionario Len Hill,. Gli abitanti di Bourton-on-the-Water hanno sempre coltivato una passione spasmodica anche per i modellini di treni, come si evince dai negozi che li riproducono e vendono lungo la High Street, mentre al Cotswold Motoring Museum & Toy Collection si resta basiti dalla straordinaria collezione di auto e moto d’epoca, roulotte, insegne smaltate. I giardini nei dintorni sono assai curati e sorprendenti per la ricchezza di specie e i percorsi a piedi che si possono compiere entro i loro perimetri, in particolare a Hidcote Manor, Snowshill Manor, Bourton House, Sezincote, Kiftsgate Court e al Batsford Arboretum

