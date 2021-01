I populisti sono canaglie (ma i loro seguaci meritano ascolto e rispetto)

Oltre al Sud degli Stati Uniti nel XX secolo, i demagoghi americani erano presenti nelle città del Nord degli Stati Uniti, dove le diaspore di immigrati europei-americani erano tagliate fuori dal potere delle élite locali protestanti anglosassoni bianchi. Rappresentando gli irlandesi-americani a basso reddito, James Michael Curley si definì “mayor of poor” (sindaco dei poveri). Ricoprì quattro mandati come sindaco di Boston e un mandato come governatore del Massachusetts, trascorrendo cinque mesi del suo quarto mandato da sindaco in carcere per corruzione prima di essere graziato dal presidente Harry Truman.

Durante e dopo il movimento per i diritti civili degli anni ‘50 e ‘60, l'“etnia bianca” della classe operaia si sentiva minacciata dal basso, ossia dalla concorrenza dei neri per i posti di lavoro e gli alloggi, e dall'alto dall'élite manageriale e professionale. Questo gruppo fornì gli elettori per il sindaco di Philadelphia Frank Rizzo e il sindaco di New York Rudy Giuliani. Trump è sembrato insolito come presidente americano, ma da arrivista tedesco-scozzese è facile immaginarlo come esuberante sindaco di New York che mobilita altre “etnie bianche” dei sobborghi contro Manhattan.

Paragonare Trump a dittatori fascisti come Hitler e Mussolini dimostra però una profonda ignoranza della storia. Sia Hitler che Mussolini erano sostenuti da élite militari, burocratiche e accademiche che disprezzavano la democrazia e temevano il comunismo. Al contrario, le élite militari, burocratiche e accademiche americane, e gran parte dell'establishment societario e finanziario, hanno fatto fronte comune contro Trump. Inoltre, lo stile goliardico, volgare e da pacche sulla spalla dei classici demagoghi populisti americani come Trump, e degli equivalenti europei come il britannico Nigel Farage e l'italiano Matteo Salvini, non potrebbero essere più diversi dai solenni personaggi pubblici di Mussolini, Hitler e dal dittatore spagnolo di lunga data, Francisco Franco.

Altrettanto inverosimili sono stati i tentativi di ridurre il populismo trumpiano a “nazionalismo bianco”. Nonostante la storia di commenti bigotti di Trump, la sua quota di voti bianchi si è ridotta e il suo sostegno tra gli elettori non bianchi è aumentato nel 2020 rispetto al 2016. Allo stesso modo, nel Regno Unito, tra un quarto e un terzo degli elettori neri, asiatici e di minoranza etnica hanno sostenuto la Brexit nel referendum del 2016, screditando i tentativi di descrivere il populismo britannico come una semplice politica di contraccolpo dei bianchi.

Come stile politico, il populismo emerge quando la politica tradizionale e gli establishment di partito ignorano grandi fasce di popolazione di un paese, ad esempio gli agricoltori bianchi e i lavoratori del Sud degli Stati Uniti ante bellum, gli agricoltori del Midwest alla fine del XIX secolo, le “etnie bianche” euro-americane nel Nord-est del XX secolo e i bianchi della classe operaia nel Midwest industriale e nel nord della Gran Bretagna nel XXI secolo.