«I porti al servizio dell’hub energetico»

Ci sono: c’è un protocollo firmato anni fa che parla di 30 milioni per realizzare il Porto Rifugio. Abbiamo in programma una riunione con Eni e la Regione per parlarne.

A Porto Empedocle a che punto siete?

Il dragaggio è alla fase delle caratterizzazioni dei fondali, avremo poi il progetto esecutivo da presentare per le autorizzazioni: ci vorranno altri 80 milioni ma i soldi non sono un problema . Prima dicevi drago Porto Empedocle e ti guardavano perplessi. Oggi parli di Porto Empedocle e ti dicono: quando mi mandi il progetto?

Parliamo di Termini Imerese. Anche quello è un porto strategico se visto in asse con Palermo.

A Termini abbiamo avuto battaglie importanti per la definizione del documento di pianificazione strategica che sta portando a una variante di piano regolatore. Noi abbiamo finito praticamente le opere di grande infrastrutturazione per cui Termini, finalmente ha un porto commerciale. Ora ha anche e soprattutto un’opera straordinaria di riqualificazione al nord e a sud del Porto che va nella direzione della nautica da diporto, perché noi abbiamo collegato l’industria della nautica da diporto con l’infrastruttura a terra. Abbiamo inserito la costruzione di tre capannoni, la costruzione di una stecca centrale meravigliosa commerciale per far vivere alla città il suo mare, il suo porto come abbiamo fatto per Palermo, abbiamo preso 36 milioni dalle Zes per fare tutto questo: stiamo appaltando i primi 12 milioni mentre gli altri 24 sono collegati alla variante di piano regolatore. A Termini che c’è una zona industriale, ci sono capannoni già fatti: i grandi brand stanno cominciando a guardarsi intorno per prendere aree in zona industriale, quindi il porto commerciale serve una filiera industriale poi alla filiera della nautica.