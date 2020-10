I porti del Sud si difendono con energetico e alimentare

Il calo dei container movimentati dai porti meridionali è stato più contenuto rispetto a quanto registrato a livello Paese (2 punti percentuali in meno). Ciò è avvenuto soprattutto grazie alla performance dello scalo di Gioia Tauro, operativo nel transhipment, che ha mostrato un andamento in controtendenza crescendo addirittura del 45% ad aprile 2020 sui primi 4 mesi dell'anno precedente. Il brillante risultato del traffico container dell’hub di Gioia Tauro, favorito anche da fondali adatti alle mega navi, lo ha collocato tra i primi 4 porti del Mediterraneo.

Anche il traffico Ro-ro (materiale che viaggia su auto, autocarri e treni), tipico dei porti del Mezzogiorno, resiste. Si tratta del traffico verso le isole, soprattutto Sardegna e Sicilia, pari al 26% del totale Sud; al 22% del totale Italia.

Per Srm «a difendere gli scali meridionali nei mesi della grande diffusione del Covid potrebbe essere stata anche la minore diffusione e il maggior controllo del contagio. Pertanto, ripartire dai porti del Sud, per Srm, potrebbe essere una delle idee per la ripresa. In particolare per gli scali meridionali Srm azzarda una previsione. «Ipotizziamo che già nel 2021 – dice Deandrei – possa esserci un rimbalzo significativo». Sempre che la diffusione del contagio in corso non pregiudichi la situazione.

Il trasporto via mare ha una particolare valenza per l’economia meridionale. Basta pensare che il Mezzogiorno concentra nei suoi porti il 20% circa del traffico container gateway italiano e il 43% del traffico totale di merci movimentate. Non solo, ma Srm sottolinea che si tratta di «un territorio che riconosce come «una delle chiavi del suo sviluppo l'import-export via mare». Gli scali meridionali – scrive Srm rafforzando il concetto «hanno l'esperienza di un territorio che utilizza il mare per il 62% del suo import-export».

Lo studio della società collegata a Intesa San Paolo non si limita a fotografare un andamento congiunturale, ma amplia l’indagine anche a nuovi fenomeni che vedono protagonisti gli scali meridionali. Si parla infatti di un ritorno di appetibilità da parte di investitori esteri. Tra i casi segnalati: il porto di Taranto, in cui sono in corso investimenti turchi e su cui non si sono smorzati ancora gli interessi dei cinesi; Gioia Tauro, eletto a principale hub dalla svizzera Msc; e infine, lo scalo di Cagliari su cui investitori olandesi sono pronti a impegnarsi (si vedano gli articolo in pagina e a pagina 3).