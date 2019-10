I porti tornano competitivi grazie a logistica e infrastrutture

Questi interventi, chiarisce Signorini, si incardinano «sulle misure infrastrutturali del Programma straordinario di interventi per la ripresa e lo sviluppo del porto, inseriti nell’articolo 9-bis della Legge Genova». Interventi che prevedono, in primis, l’impegno di 130 milioni entro il 2019 per l’ultimo miglio stradale del porto, in particolare per quanto riguarda la rete dell’area di Genova Sampierdarena: è previsto che il complesso delle opere venga aggiudicato entro l’anno. Altri 10 milioni sono assegnati alla riqualificazione delle infrastrutture ferroviarie di collegamento al parco Campasso e la realizzazione della trazione elettrica nelle tratte in galleria Molo Nuovo - Parco Rugna - Calata Bettolo. Successivamente (fine 2020 - inizio 2021) partirà la progettazione per il rinnovamento del parco ferroviario di Fuorimuro. Sempre in tema di ferrovia, è prevista, ai primi di gennaio 2020, l’inaugurazione del secondo (e atteso da anni) binario del terminal Psa di Genova Pra’.

«Stando con i piedi per terra – dice Signorini – a valle dei prossimi 2-3 anni, quando parte delle cose che ho elencato saranno realizzate, comprese il nuovo gate di Ponente del porto, la logistica del sistema Ports of Genoa (che comprende anche Savona, ndr) sarà decisamente migliorata. E mi pare che già oggi i grandi operatori marittimi abbiamo fiducia nel raggiungimento di questi obiettivi. Lo dimostrano gli investimenti sempre crescenti che stanno mettendo in campo Msc su Genova, Psa (Port of Singapore Authority) sul terminal di Pra’ e Apm terminals sulla nuova piattaforma container di Vado Ligure (Savona)».

Sul fronte della Spezia, spiega Carla Roncallo presidente dell’Adsp del Mar Ligure orientale (scali di La Spezia e Marina di Carrara), l’Authority sta concentrandosi, sotto il profilo della logistica intermodale, sullo sviluppo della modalità ferroviaria, campo in cui lo scalo è già un esempio virtuoso, visto che il 33% circa delle merci si muove dal porto via treno. Ma l’Adsp punta anche all’abbattimento dei tempi di sosta dei container (La Spezia ne movimenta 1,48 milioni l’anno), grazie alla realizzazione, nel retroporto di Santo Stefano Magra, del Centro unico di servizi alle merci: un’opera fondamentale per accelerare i tempi dei controlli (doganali, sanitari, veterinari, fitosanitari e così via), accorpandoli in un’unica struttura.

Per quanto attiene poi alle banchine, l’Adsp è impegnata nel piano di riassetto del porto, che comprende, tra l’altro, l’ampliamento del molo Garibaldi lato Est, ad opera del gruppo Contship Italia, che lo ha in concessione, e la realizzazione di un nuovo molo crociere a Calata Paita.

«Avviare il nuovo centro servizi nelle aree del retroporto, dotato di una palazzina uffici per gli enti deputati ai controlli e un enorme capannone, ci consentirà di efficentare i controlli, perché abbiamo creato una struttura moderna con celle frigo in linea con la nuova normativa, con spazi per aprire i container e uno scanner di nuova generazione dell'Agenzia delle dogane. Proprio con le dogane abbiamo fatto anche un grande lavoro per portare la merce in maniera controllata dal porto a quest’area, dove verrà sdoganata. Per contro, aver scelto Santo Stefano per il centro ci permette di recuperare spazio all’interno del porto. Confidiamo di aprire la struttura a dicembre e sarà un punto di arrivo importante». Anche perché, aggiunge, «le aree su cui sorge il centro, che l’Adsp ha in affitto da Rfi, sono dotate di binari; e se per ora il trasferimento della merce dalle banchine al retroporto si farà su camion dotati di Gps, in futuro confidiamo di poterlo fare anche via treno».