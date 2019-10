I porti turistici contro i rincari: pronti a bloccare il porto di Genova Cecchi (Ucina): a rischio default le società concessionarie con oltre 2.200 addetti coinvolti di Enrico Netti

È un vero e proprio Sos e a lanciarlo sono 24 marine, porti turistici che hanno aperto un contenzioso legale con lo Stato dal 2007 per salvaguardare la propria attività dal rischio di default, oltre a più di 2.200 posti di lavoro.

Tutto parte dalla Finanziaria 2007, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, che ha sancito nuovi criteri per la determinazione dei canoni annui per le concessione demaniali delle strutture dedicate alla nautica da diporto. Con l’equiparazione dei porti turistici agli stabilimenti balneari. In altre parole viene mandato in pensione il precedente regime e il relativo diverso sistema di calcolo che prevedeva per i primi dei canoni demaniali molto calmierati rispetto ai bagni. In più c’è l’applicazione retroattiva degli aumenti.

Cinque volte i canoni per il Demanio

Concludendo sui porti turistici si abbatte una vera e propria stangata che moltiplica fino a cinque volte i canoni per il Demanio. In altre parole un tratto di litorale su cui il bagnino colloca lettini e ombrelloni è equiparato a quello di un concessionario che ha investito per la realizzazione della diga foranea, frangiflutti, moli e tutte le infrastrutture di servizio a un moderno e sicuro porto turistico. Una netta sproporzione non solo in termini di investimenti ma soprattutto sull’orizzonte temporale necessario per rientrare da quanto speso.

«Sono a rischio oltre 2.225 posti di lavoro e più di venti aziende. Abbiamo bussato a tutte le porte, tutti gli uffici dei ministeri interessati hanno questo dossier, da anni. Ho scritto al ministro Gualtieri (ministro dell’Economia e delle Finanze ndr) appena insediato, ma non ho avuto una risposta - spiega amareggiato Saverio Cecchi, Presidente di Ucina - Confindustria Nautica che -. Nella mia vita ho raggiunto tutti gli obiettivi personali, familiari, professionali; non c’è nulla che mi impedisca di fare quello che ritengo e giusto. Oggi penso che sia assolutamente giusto opporsi con ogni mezzo di fronte a un vera e propria “esecuzione” a opera dello Stato. Se per farlo è necessario adottare azioni anche eclatanti, sono pronto a scendere in mare con gli imprenditori e i lavoratori della portualità turistica per bloccare gli ingressi del porto di Genova».

Investimenti nell’ordine degli 80 milioni di euro

Un gesto clamoroso per attirare l’attenzione di una classe politica fin troppo distratta verso le esigenze delle imprese. Perché creare un porto turistico con 600-700 posti barca richiede in media, secondo le stime Ucina, un investimento di oltre 80 milioni. L’opera poi porta con se importanti ricadute sul territorio perché i diportisti richiedono all’indotto tutta una serie di servizi di qualità. Insomma l’erario rischia di incappare in un boomerang perché la chiusura delle “marine” italiane agevolerebbe le rivali di Francia, Spagna, Grecia e dell’ex Iugoslavia. Insomma la decisione dell’erario di equiparare porti e spiagge dovrebbe essere ricondotta al buon senso.

Sul fronte legale 24 porti turistici dello Stivale hanno aperto dei contenziosi con lo Stato sui criteri di determinazione dei canoni. La Sezione centrale di controllo delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con il parere del 2 dicembre 2008, evidenzia quanto «l’aumento dei canoni sia sproporzionato rispetto all’ipotizzato vantaggio per l’erario, sia in termini di contenzioso sia in termini di risultati economici».

Le sentenze

Hanno espresso sentenze a favore dei porti turistici anche diversi Tar e il Consiglio di Stato segnala che il piano economico finanziario del concessionario che ha costruito la marina è un elemento essenziale della concessione e che l’applicazione delle nuove misure, senza una revisione del piano, rappresenta un’unilaterale, sostanziale modifica del contratto lesiva dei diritti del concessionario. La Corte Costituzionale ha sancito che «va esclusa l’applicabilità dei nuovi criteri alle concessio non ancora scadute che prevedono la realizzazione di impianti e infrastrutture da parte del concessionario, incluse quelle rilasciate prima del 2007». Sentenza di fatto disconosciuta dall’agenzia delle Entrate che, fanno sapere da Ucina, sta procedendo alla riscossione degli aumenti non dovuti e alcune società concessionarie oltre alle cartelle esattoriali si sono viste bloccare i conti correnti. L’avvio d’ufficio del procedimento di decadenza dalla titolarità dell’atto di anticipata occupazione e dell’atto formale di concessione, avviato per la Marina Piccola srl e Marina di Cattolica srl, per il presidente di Ucina rappresenta un atto intollerabile che espone le due Pmi a un default per mano dello Stato.