I portuali di Trieste avranno tamponi gratuiti ma la protesta non si ferma

Tamponi gratis a Trieste

«Abbiamo deciso - spiega Franco Mariani, alla guida di Alpt, che gestisce il lavoro a chiamata sui moli giuliani - di rimborsare i tamponi a tutti i lavoratori non vaccinati, che potranno quindi usufruirne gratuitamente. Lo possiamo fare perché stiamo andando molto bene i primi nove mesi del 2021, dopo il duro anno precedente, indicano una crescita delle giornate lavorate per Alpt del 45%, con picchi mensili di oltre 4.500 avviamenti (cioè di giornate-chiamata, ndr). Questo grazie al fatto che tutti i lavoratori hanno compiuto grandi sforzi per soddisfare le esigenze del porto, sottoponendosi anche a doppi turni».

«Sarebbe un peccato, a questo punto - prosegue Mariani - rischiare problemi e vanificare quanto fatto finora. Ci è sembrato giusto pagare i tamponi anche perché q uesti lavoratori non hanno mai smesso di essere presenti in banchina, anche quando ancora i vaccini non c’erano e il numero di morti era alto».

Il presidente del porto pronto a dimettersi

Ferma, peraltro, è la presa di posizione del presidente dell’Autorità di sistema portuale di Trieste e Monfalcone, Zeno D’Agostino che minaccia le dimissioni. «Venerdì 15 - afferma - andrò a lavorare come tutti i giorni nel mio ufficio e se mi diranno che, invece di fare uno sciopero di un giorno, intendono bloccare il porto a oltranza, lascerò l’incarico. Ho un porto che deve lavorare: se questo non succede il presidente se ne va».

Il blocco si può allargare ad altri porti

In realtà il blocco delle attività potrebbe estendersi ad altri scali portuali. Lo ha annunciato il portavoce dei portuali di Trieste, Stefano Puzzer, in vista dell’entrata in vigore dell’obbligo di Green Pass per i lavoratori. «L’unica apertura che possono avere nei nostri confronti è togliere il Green pass. Il blocco di venerdì è confermato, oggi ci saranno sorprese perché non si fermerà solo il porto di Trieste. Anche quello di Genova? Non mi fermerei a quello di Genova, quasi tutti i porti si fermeranno. Stasera ne avremo conferma».