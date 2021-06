I prelievi sui redditi da lavoro non possono finanziare da soli il sistema di welfare

Dal punto di vista dell’efficienza economica, la teoria suggerisce che imposte a larga base imponibile, in grado di assicurare un gettito rilevante mediante aliquote il più possibile ridotte, sono di gran lunga preferibili, perché meno distorsive, rispetto all’alternativa: basi erose e aliquote più elevate. In altri termini si consigliano basi imponibili onnicomprensive per le principali imposte per evitare l’effetto distorsivo (esponenziale) delle aliquote. Questo fu uno dei motivi che portarono all’introduzione dell’Irap in sostituzione di una serie di prelievi minori tutti con aliquote molto più elevate.

Il prelievo, inoltre, dovrebbe essere per quanto possibile “neutrale”, rispetto alla scelta tra lavoro e capitale, alle scelte finanziarie delle imprese, ecc. Ciò ci porta al problema principale del nostro sistema attuale: l’eccesso di prelievo sul lavoro rispetto agli altri redditi. Negli ultimi 30 anni infatti i redditi di lavoro si sono ridotti considerevolmente in tutti i Paesi, passando dal 60-65% del reddito nazionale a percentuali inferiori al 50 per cento. Ciò significa che non è più possibile continuare a finanziare i sistemi di welfare mediante i tradizionali prelievi sui redditi di lavoro (imposte sul reddito e contributi sociali). Occorre rivedere completamente il sistema, detassando in modo rilevante il fattore lavoro, e non basta certo a tal fine ridurre l’Irpef di 10 miliardi. È interessante ricordare come questo problema sia stato sottolineato ed enfatizzato nelle recenti comunicazioni inviate dalla Commissione al Parlamento europeo, mentre nei documenti presentati dai partiti italiani solo Leu ha sottolineato tale punto.

Neutralità finanziaria vuol dire anche ridurre se non eliminare (come fa ancora oggi l’Irap) il favore fiscale all’indebitamento offerto dalla deducibilità degli interessi passivi in sede di imposizione delle imprese, soprattutto se si desidera avere imprese di maggiori dimensioni e meglio capitalizzate. Neutralità significa anche eliminare le norme esistenti che favoriscono la riduzione della base imponibile dell’imposta sulle società, e che i singoli prodotti finanziari, quali che sia la loro natura, dovrebbero essere soggetti al medesimo prelievo. Le imposte non devono essere utilizzate per distorcere l’allocazione delle risorse a favore di questo o quell’emittente o destinatario come oggi avviene sistematicamente, nonostante che la riforma del 1996-97 avesse tentato di introdurre in Italia il sistema di dual income tax. Chi volesse provare a reintrodurlo dovrebbe fare i conti con questa esigenza e uniformare la tassazione per tutti i prodotti, a partire dai titoli di stato.

Questi princìpi generali vanno ovviamente applicati con ragionevolezza e flessibilità, ma non possono essere ignorati. Per esempio non vanno trascurati i rischi di concorrenza fiscale tra Paesi. Tuttavia, per quanto riguarda i redditi da capitale percepiti dalle persone fisiche, sia l’inclusione nella base imponibile dell’Irpef, sia l’affiancamento a un’Irpef sui soli redditi di lavoro di una imposta personale progressiva a base patrimoniale, sia un sistema di dual income tax correttamente costruito sarebbero in grado di far fronte ai rischi di concorrenza internazionale data la operatività degli scambi automatici di informazione in vigore tra un ampio numero di Paesi. La presenza di concorrenza fiscale peraltro dovrebbe consigliare di aumentare la tassazione sugli immobili e quindi di rivalutare i valori catastali a quelli di mercato. Questione ignorata dai tutti i documenti presentati dai gruppi politici, salvo quello di Leu, anche se essa è presente in tutte le raccomandazioni che in materia fiscale ci fa la Commissione Europea.

Last but not least, la questione dell’evasione fiscale di massa in Italia. Questo è soprattutto un problema politico. Da un punto di vista tecnico meccanismi di tracciabilità generale delle transazioni, uso consapevole dei big data e dell’intelligenza artificiale sarebbero oggi in grado di risolvere il problema, come ho indicato più volte in altre sedi. Basta deciderlo e convincere il Garante della privacy che il suo ostruzionismo rispetto all’uso generalizzato delle banche dati da parte dell’Agenzia delle entrate è in contrasto con l’interesse generale e un aiuto all’evasione e agli evasori.