I presidi a Bianchi: vaccini obbligatori ai prof, così si supera il problema del distanziamento e degli spazi

Rendere obbligatoria la vaccinazione per gli insegnanti in modo tale che il distanziamento possa diventare un criterio meno stringente, e meno impellente la necessità di spazi, e si possa riaprire le scuole a settembre in presenza, con l’anno scolastico 2021/2022 che in questo modo si lascerebbe alle spalle la didattica a distanza. «Bisogna andare oltre le ipotesi sul green pass a scuola - è la posizione espressa dall’Anp, l’Associazione nazionale presidi -. Non si può immaginare di dover di nuovo ricorrere alla Didattica a Distanza all’insorgere dei primi focolai nelle scuole. Gli alunni, i docenti, le stesse famiglie sono stanchi dei continui “stop and go” dello scorso anno. Per riaprire gli istituti in presenza e in totale sicurezza serve l’obbligo del vaccino per il personale scolastico. In questo modo non bisognerebbe applicare il distanziamento, che necessita invece della disponibilità di spazi».

Il passo ulteriore dei dirigenti scolastici

Insomma, se le Regioni auspicano almeno l’applicazione del green pass nelle scuole in cui dovessero verificarsi eventuali focolai, i dirigenti scolastici ritengono che bisogna andare oltre, serve vincolare il lavoro degli insegnanti alla loro immunizzazione, altrimenti negare l’insegnamento in presenza. Ovvero la Dad come ultima ratio per far fronte agli irriducibili del vaccino.

Primo incontro al ministero

Oggi, giovedì 22 luglio, l’Anp avrà un primo incontro al ministero in vista della ripartenza delle scuole a settembre. «La prossima settimana (il 27 luglio, ndr) - hanno fatto sapere dall’associazione - vedremo il ministro Bianchi e riferiremo anche a lui le nostre posizioni sul vaccino ai prof». Sono oltre 221.000 le persone tra docenti e personale scolastico tecnico amministrativo ancora in attesa della prima dose. E questo nonostante quella del personale scolastico sia stata tra le primissime categorie ad avere accesso ai vaccini. Bianchi nei giorni scorsi ha annunciato che nel prossimo Consiglio dei ministri ci sarà una discussione collegiale sull’opportunità di introdurre l’obbligo. È tuttavia escluso che il dossier giunga sul tavolo del governo già oggi, giovedì 22 luglio, quando verranno adottate le nuove regole in materia di green pass. La valutazione, spiegano fonti governative, sarà fatta più avanti, alla luce dei dati su contagi e vaccinazioni. È dunque possibile che già la prossima settimana venga previsto dall’esecutivo l’obbligo di vaccinazione per il personale scolastico.

La linea del Cts

Proseguono - ancora nelle prossime ore - le riunioni al ministero sul protocollo di sicurezza per la riapertura, anche alla luce dell’ultimo parere fornito dal Cts. In quel verbale il Comitato Tecnico Scientifico aveva avanzato «una forte raccomandazione al decisore politico, affinché ogni sforzo sia fatto per raggiungere un’elevata copertura vaccinale», anche «attraverso l’individuazione delle ulteriori misure, anche legislative». Argomenti sul quale il ministro rifletterà insieme agli esperti e alle autorità di Governo.

Il fallimento della didattica a distanza

Il conto alla rovescia per la riapertura delle scuole a settembre è oramai cominciato. La linea del Governo è quella di lasciarsi alle spalle la didattica a distanza, che come dimostra l’esperienza delle prove Invalsi ha fallito sul piano formativo. Si tratta della prima misurazione su larga scala degli effetti sugli apprendimenti di base conseguiti (italiano, matematica e inglese), dopo lunghi periodi di interruzione delle lezioni in presenza a causa dell'elevato numero dei contagi. Alle medie il 39% degli studenti non ha raggiunto il livello di accettabilità in italiano (nel 2018 e nel 2019, quindi in periodi pre crisi, si era fermi al 34%), con un calo generalizzato in tutto il Paese. Male anche in matematica, dove il 44% dei ragazzi usciti a giugno dalla terza media non ha raggiunto le competenze minime (39% nel 2019, 40% nel 2018). Insomma, la Dad ha fallito. Occorre fare in modo che già dal prossimo anno scolastico gli studenti ritornino sui banchi.