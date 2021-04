I prestiti di emergenza alle imprese hanno evitato un’onda globale di fallimenti: fino a quando?

FALLIMENTI NEL SETTORE PRIVATO NON FINANZIARIO E CICLO ECONOMICO GLOBALE Loading...

Come ricordato sopra, generalmente alla caduta del PIL durante le crisi (linea gialla) si associa una crescita del tasso di fallimenti d'impresa (linea blu) e poi, con un lag temporale di 1-2 trimestri, l'aumento del tasso di disoccupazione. Nel 2020 il PIL crolla a causa dei lockdowns e del temporaneo arresto del commercio internazionale, la disoccupazione mediamente cresce ma l'indice BI stavolta ha un andamento disaccoppiato e scende invece di salire. Gli economisti della Bank for International Settlements (BIS) in un loro recente paper definiscono la divergenza tra il tasso di fallimenti previsto dai modelli teorici e quello osservato come “bankruptcy gap”.

È possibile ripetere l'analisi del secondo grafico per la sola area Euro (cfr. Figura 3). Si può osservare un andamento analogo delle variabili studiate, con una discesa più marcata del PIL durante i periodi di crisi. Nel 2020 il bankruptcy gap è anch'esso presente, anche se ad una maggiore caduta del PIL corrisponde un incremento più contenuto della disoccupazione per via degli schemi di blocco dei licenziamenti tutt'ora in vigore in diversi Paesi dell'area valutaria (Italia e Spagna in primis).

FALLIMENTI NEL SETTORE PRIVATO NON FINANZIARIO E CICLO ECONOMICO DELL'AREA EURO Loading...

La spiegazione: un’espansione del credito senza precedenti

Quali sono le cause di questa anomalia?

Certamente l'impatto della pandemia è stato altamente asimmetrico rispetto alle crisi precedenti. Infatti sebbene lo shock abbia colpito in modo eccezionalmente duro il settore dei servizi (trasporti, turismo e cultura in primis), altri comparti produttivi come la manifattura o le costruzioni sono stati risparmiati dalla pandemia e dalle associate misure di contenimento. In generale, con le riaperture estive ci sono stati una forte ripresa delle attività ed un discreto recupero dei ricavi che hanno attenuato le esigenze di liquidità. Alcuni settori hanno sperimentato paradossalmente un boom per via del mutamento strutturale dei consumi indotto dalle misure restrittive. In particolare il settore immobiliare e quello dei beni durevoli associati all'abitazione (mobili, elettronica di consumo) hanno beneficiato del dirottamento di una consistente fetta del potere d'acquisto che prima era destinato alle spese per trasporti, turismo e consumi culturali.

Un secondo fattore, probabilmente più importante, nel contenere i fallimenti è stata l'ampia offerta di credito alle imprese, facilitata da un'espansione monetaria e fiscale senza precedenti. Ciò è stato fondamentale nella prevenzione delle insolvenze, perché dopo tutto le aziende falliscono quando non hanno sufficiente liquidità per operare. L'espansione del credito registrata durante il 2020 è in netto contrasto con la crisi finanziaria del 2009, quando le condizioni di accesso ai prestiti furono eccezionalmente rigide.